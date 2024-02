El mundo del fútbol continúa su curso ininterrumpido, y este miércoles 21 de febrero de 2024 se presenta como otro día repleto de emoción, con encuentros apasionantes que mantendrán a los seguidores expectantes, tanto en Europa como en América. A continuación, se detallan los equipos que se enfrentarán, los horarios de los partidos, los canales de televisión y las opciones para ver los partidos más destacados. Desde la reconocida Champions League hasta la apasionada Copa Libertadores, el fervor por el balompié trasciende fronteras, asegurando una jornada cargada de emocionantes duelos.

El duelo más importante del día lo protagonizarán el FC Barcelona vs. Napoli, por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El choque será en el Diego Armando Maradona de Nápoles, en un contexto lleno de tensión debido a las dificultades que ambos equipos están experimentando actualmente. Además, la jornada incluirá el encuentro entre el Porto vs. Arsenal en el Estadio do Dragão.

En el ámbito americano, la Copa Libertadores nos ofrece tres duelos importantes en la fase 2 del torneo, en sus encuentros inaugurales. Puerto Cabello de Venezuela se enfrentará a Nacional de Uruguay en el Polideportivo Misael Delgado, Nacional chocará contra Atlético Nacional en el Arsenio Erico de Paraguay, y Aurora jugará como local ante Botafogo en el Félix Capriles de Bolivia.

En lo que concierne al norte de América, Lionel Messi y Luis Suárez regresan al terreno de juego en la primera fecha de la Major League Soccer (MLS), donde el Inter Miami recibirá al Real Salt Lake en el DRV PNK. Mientras tanto, en México, León jugará como local contra Cruz Azul en el Estadio León, en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga MX.

¿Qué partidos de fútbol se juegan hoy, miércoles 21 de febrero?

Champions League

Napoli vs. Barcelona: 03:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 9:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

FC Porto vs. Arsenal: 03:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 9:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Copa Libertadores

Puerto Cabello vs. Nacional: 05:00 p.m. (hora en Perú, 06:00 p.m. en Venezuela y 8:00 p.m. en Uruguay) vía ESPN y STAR Plus.

Nacional vs. Atlético Nacional: 07:30 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 09:30 p.m. en Paraguay) vía ESPN y STAR Plus.

Aurora vs. Botafogo: 07:30 p.m. (hora en Perú, y 08:30 p.m. en Bolivia) vía ESPN y STAR Plus.

Premier League

Liverpool vs. Luton Town: 02:30 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

AFC Champions League

Al Nassr vs. Al Fayha: 01:00 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

MLS

Inter Miami vs. Real Salt Lake: 08:00 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía MLS Season Pass (Apple TV).

Liga MX

León vs. Cruz Azul: 07:00 p.m. (hora en México, y 08:00 p.m. en Perú) vía Claro Sports.





