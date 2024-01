¿Qué partidos se juegan este sábado 13 de enero de 2024? El fútbol no se detiene en el mundo y este día no será la excepción. Para la alegría de los seguidores, las principales ligas de Europa tendrán acción en una nueva fecha, siendo uno de los platos fuertes el Newcastle vs. Manchester City por la Premier League. A este certamen se suman los duelos en LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Y en Sudamérica, habrá amistosos como Boca vs. Gimnasia y Tiro.

Uno de los duelos más atractivos del sábado será el Newcastle vs. City por la fecha 21 de la liga inglesa. El encuentro se disputará en el St. James’ Park y es de suma importancia para los dirigidos por Pep Guardiola: necesita ganar para acercarse al primer lugar, Liverpool, que tiene 45 puntos. Ahora hay cinco unidades de diferencia entre ambos.

En otro partido importante de la Premier, tendremos el encuentro entre el Chelsea vs. Fulham. Ahora, pasamos a LaLiga de España que tendrá cuatro choques: Las Palmas vs. Villarreal, Mallorca vs. Celta, Athletic Club vs. Real Sociedad y Real Betis vs. Granada. En el caso de la Ligue 1 de Francia, jugarán Mónaco vs. Stade de Reims y Rennes vs. Nice.

Pasamos al balompié italiano que vibrará con Genoa vs. Torino, Napoli vs. Salernitana, Hellas Verona vs. Empoli y Monza vs. Inter Milan. En el caso de la Bundesliga, Wolfsburgo visitará al Mainz y el Augsburg recibirá al lider Leverkusen. Finalmente, en Sudamérica, se disputarán dos amistosos: Santa Fe vs. Patriotas y Boca Juniors vs. Gimnasia y Tiro.

¿Qué partidos se juegan este sábado 13 de enero?

LaLiga

Las Palmas vs. Villarreal: 8:00 a.m. (hora en Perú y 2:00 p.m. en España) vía ESPN, Star Plus, DAZN y LaLiga TV.

Mallorca vs. Celta: 10:15 a.m. (hora en perú y 4:15 p.m en España) vía ESPN, Star Plus y LaLiga TV.

Athletic Club vs. Real Sociedad: 12:30 p.m. (hora en Perú y 6:30 p.m en España) vía ESPN 2, Star Plus, DAZN y LaLiga TV.

Real Betis vs. Granada: 3:00 p.m (hora en Perú y 9:00 p.m en España) vía DSports, DGO, DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV.

Premier League

Chelsea vs. Fulham: 07:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Newcastle vs. Manchester City: 12:30 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y ESPN.

Serie A

Genoa vs. Torino: 09:00 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Napoli vs. Salernitana: 09:00 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Hellas Verona vs. Empoli: 12:00 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Monza vs. Inter Milan: 14:45 p.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

Bundesliga

Mainz vs. Wolfsburgo: 09:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Augsburg vs. Bayern Leverkusen: 09:30 a.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

Freiburg vs. Unión Berlin: 09:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

FC Koln vs. Heidenheim: 09:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

PB Leipzig vs. E. Frankfurt: 09:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Darmstadt 98 vs. B. Dortmund: 09:30 a.m. (hora en Perú) vía Star Plus.

Ligue 1

AS Mónaco vs. Stade de Reims: 11:00 a.m. (hora en Perú) vía ESPN y Star Plus.

Rennes vs. Nice: 3:00 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y TV5 Monde.

Amistosos

Santa Fe vs. Patriotas: 3:15 p.m. (hora en Colombia y Perú) vía Star Plus.

Boca Juniors vs. Gimnasia y Tiro: 7:00 p.m. (hora en Perú y 9:00 p.m. en Argentina) vía Star Plus.





