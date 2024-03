El sábado 2 de marzo de 2024, el fútbol prosigue su marcha imparable, ofreciendo una jornada repleta de choques emocionantes que capturarán la atención de aficionados tanto en Europa como en América. Desde la apasionante liga española hasta la distinguida Premier League inglesa, la pasión por el fútbol se extiende más allá de cualquier límite geográfico, prometiendo enfrentamientos llenos de tensión y entusiasmo. A continuación, se detallan los cuadros que rivalizarán, los horarios de los duelos, los canales de TV y las opciones para ver los partidos más destacados.

Cuatro encuentros están programados para la jornada 27 de LaLiga, destacando el partido entre Real Madrid y Valencia en el estadio de Mestalla. Los blancos han enfrentado dificultades en este estadio, pero necesitan asegurar la victoria para mantener su posición como líderes. Los otros partidos incluyen Rayo Vallecano vs. Cádiz, Getafe vs. Las Palmas, y Sevilla vs. Real Sociedad.

En tanto, en la jornada 27 de la Premier League se contará con un total de siete partidos, comenzando con el enfrentamiento entre Tottenham y Crystal Palace. Le seguirán Everton vs. West Ham, Newcastle vs. Wolverhampton, Fulham vs. Brighton, Nottingham vs. Liverpool, Brentford vs. Chelsea y Luton Town vs. Aston Villa.

En Sudamérica, la liga argentina prosigue con la jornada 8, destacando los emocionantes encuentros entre River y Talleres, así como Independiente y Argentinos Juniors. Completan la jornada: Atlético Tucumán y Vélez, y Sarmiento contra Unión Santa Fe. Por otro lado, en Perú, en la fecha 5, Cristal enfrentará a Atlético Grau, Melgar visitará a Comerciantes Unidos, y César Vallejo jugará contra Cusco FC.

¿Qué partidos de fútbol se juegan hoy, sábado 2 de marzo?

LaLiga

Sevilla vs. Real Sociedad: 8:00 a.m. (hora en Perú y Colombia, y 2:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Rayo Vallecano vs. Cádiz FC: 10:15 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 4:15 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV).

Getafe vs. Las Palmas: 12:30 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 6:30 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Valencia vs. Real Madrid: 3:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, y 9:00 p.m. en España) vía ESPN y STAR Plus.

Premier League

Tottenham vs. Crystal Palace: 10:00 a.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

Everton vs. West Ham: 10:00 a.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

Newcastle vs. Wolverhampton: 10:00 a.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

Fulham vs. Brighton: 10:00 a.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

Nottingham vs. Lierpool: 10:00 a.m. (hora en Perú y Colombia) vía ESPN y STAR Plus.

Brentford vs. Chelsea: 10:00 a.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

Luton Town vs. Aston Villa: 12:30 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía STAR Plus.

Bundesliga

Unión Berlín vs. Borussia: 09:30 a.m. (hora en Perú y Colombia) vía ESPN y STAR Plus.

Wolfsburg vs. Stuttgart: 12:30 p.m. (hora en Perú y Colombia) vía ESPN y STAR Plus.

Liga 1

Sporting cristal vs. Atlético Grau: 1:15 p.m. (hora en Perú) vía Liga 1 MAX.

Comerciantes Unidos vs. Melgar: 3:45 p.m. (hora en Perú) vía Liga 1 MAX.

César Vallejo vs. Cusco FC: 7:00 p.m. (hora en Perú) vía Liga 1 MAX.

Copa de la Liga

Sarmiento vs. Unión Santa Fe: 3:00 p.m. (hora en Perú, y 5:00 p.m. en Argentina) vía ESPN, AFA Play y STAR Plus.

Atlético Tucumán vs. Vélez: 5:00 p.m. (hora en Perú, y 7:00 p.m. en Argentina) vía AFA Play y Fanatiz.

Independiente vs. Argentinos Juniors: 5:15 p.m. (hora en Perú, y 7:15 p.m. en Argentina) vía AFA Play y TyC Sports.

Talleres vs. River: 7:30 p.m. (hora en Perú, y 9:30 p.m. en Argentina) vía TNT Sports, ESPN, AFA Play y STAR Plus.





