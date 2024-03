No diga gol, diga Martín Cauteruccio. Con un par de meses viviendo en el Perú y 36 años encima, el delantero de Sporting Cristal ha deslumbrado a propios y extraños con su desempeño excepcional en el terreno de juego, siendo el triplete que le marcó a Always Ready, por la fase 2 de la Copa Libertadores, el más reciente recital que ofreció el futbolista uruguayo. Pero no es en los campos de la Liga 1 Te Apuesto donde su talento ha alcanzado su máxima resonancia, sino en las páginas de los diarios deportivos de Europa, donde su nombre ha empezado a sonar con fuerza.

El reconocido diario español Sport ha dedicado líneas de elogio al magnífico rendimiento de Cauteruccio, comparando sus impresionantes 17 goles en apenas 7 partidos con el Sporting Cristal. Una cifra que no solo lo ha colocado como el máximo goleador de su equipo, sino que lo ha elevado al podio de los goleadores mundiales del año 2024, compartiendo la mesa con figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

“Al hablar de los máximos artilleros del año, la disputa siempre se sitúa entre los principales sospechosos: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski o los coletazos de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. El francés, que suma once, aventaja en dos a Lewy, con ocho en el Barça. Erling, lesionado en enero, ya acumula otros ocho con el repóker de la FA Cup, y el luso del Al Nassr - que fue el más letal en 2023 - lleva cuatro”, se empieza leyendo en el medio catalán.

En las siguientes líneas, se destaca que, en un contexto donde los nombres de Haaland, Mbappé, Lewandowski y Cristiano Ronaldo suelen dominar las conversaciones sobre los máximos artilleros del año, la inclusión de Cauteruccio en esta selecta lista ha sido recibida con asombro y admiración. Su impacto en el fútbol peruano ha sido monumental, convirtiéndolo en un toda una figura de la Liga 1.

“Pero las listas no tenían apuntado a un ariete que rompió la puerta a puro gol en Perú. Martín Cauteruccio, del Sporting Cristal, es el inesperado en las apuestas con sus dos meses de auténtica leyenda en Lima. El delantero uruguayo, a los 36 años, suma 17 goles en siete encuentros disputados este 2024. Su registro domina el balompié mundial”, agregó el artículo sobre el goleador charrúa.

Martín Cauteruccio lidera la lista de los goleadores mundiales del 2024. (Foto: SofaScore)

Como es lógico, la prensa española hizo el recuento de todos los goles y partidos en los que Martín Cauteruccio fue protagonista en estas semanas de iniciada la temporada. Eso sí, no pasó desapercibido que el uruguayo no marcara ningún gol en la victoria de Cristal ante Católica (4-0) por la ‘Tarde Celeste’. De allí en adelante, como si de un pupilo de Josef Bican se tratara, el charrúa viene anotando a borbotones.

“El 6-2 contra el ADT de Tarma fue solo la primera piedra. Hat-trick en su debut oficial. Fiel a la costumbre, le siguieron dos dobletes (contra Sport Boys y Cienciano) y otros dos hat-tricks contra Los Chankas y el CA Mannucci. 13 goles en cinco partidos ligueros para el liderato del equipo que dirige el brasiileño Enderson Moreira. Entre medias, también llegó la fase previa de la Copa Libertadores. Entonces no alcanzó su estratosférico nivel. Marcó en la ida ante el Always Ready, pero les endosaron un 6-1 en Bolivia imposible de remontar”, continúa el artículo.

“La vuelta, disputada esta semana en el Alberto Gallardo, tuvo otra exhibición de Cauteruccio, firmando su cuarto hat-trick con la camiseta cristalina. Sin embargo, si no marca él, no marca nadie, dejando la cuenta en 3-1 (7-4 el global) y la suya en 17 anotaciones. Atrás van quedando los ‘killers’ de Europa”, finaliza el diario Sport.

El artículo de la prensa española sobre Cauteruccio.

¿Cómo llegó Martín Cauteruccio a Sporting Cristal?





Cauteruccio fue oficializado como fichaje del equipo celeste el 2 de enero de 2024. El delantero charrúa llegó a Perú en medio de una controversia generada a partir de su salida del Independiente de Avellaneda, pero con ganas de ratificar con goles la confianza depositada en él luego de haber demostrado buen nivel en equipos como Cruz Azul y San Lorenzo, equipo con el cual marcaría el primer hat-trick de la carrera iniciada en 2007 jugando por Nacional.

Con respecto al palmarés de Martín Cauteruccio, destaca su contribución para ganarle la Copa Libertadores 2014 a Nacional de Paraguay, y los títulos nacionales logrados con camiseta del ‘Bolso’, ‘Máquina Cementera’ y el uruguayo 2008-2009.





¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?





Luego de ser eliminado de la Copa Libertadores por Always Ready, Sporting Cristal deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate. Su rendimiento le ha llevado a obtener 13 unidades.

Martín Cauteruccio llegó a Sporting Cristal en 2024, procedente de Independiente de Argentina. (Foto: Sporting Cristal)

