¿Cuáles son los partidos que se jugarán este viernes 12 de enero de 2024? El fútbol no se detiene en el mundo y este día no será la excepción. Para la alegría de los aficionados de la pelotita, las principales ligas de Europa tendrán acción en una nueva jornada. Sin lugar a dudas, los duelos más atractivos son de la Premier League, la Bundesliga, LaLiga y la Ligue 1. Bayern Múnich, que está peleando en lo más alto de su liga, necesita ganar para recortar distancias con el líder Leverkusen. Revisa la cartilla de compromisos en los siguientes párrafos.

Uno de los duelos más atractivos del viernes será el Bayern Múnich vs. Hoffenheim por la fecha 17 de la liga alemana. El encuentro se disputará en el Allianz Arena (Múnich) y es de suma importancia para los dirigidos por Thomas Tuchel: necesita ganar para acercarse al primer lugar, Leverkusen, que tiene 42 puntos. Ahora hay cuatro unidades de diferencia entre ambos.

En la Premier League, el encuentro Burnley vs. Luton Town abre la jornada 21. Este duelo se jugará en el Estadio Turf Moor (Burnley). Ambos se ubican en la zona baja de la tabla y necesita ganar para escalar posiciones. Por otro lado, en LaLiga de España, nos espera un interesante duelo entre Sevilla y Alavés. La Ligue 1, por su parte, abre su nueva fecha con el partido Marsella vs. Racing de Estrasburgo.

Es importante mencionar que este viernes también inicia la primera jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. En su día de estreno, el campeonato mexicano nos regalará dos vibrantes partidos: Querétaro vs. Toluca y Mazatlán vs. Atlético San Luis. Revisa la programación del día, los horarios y los canales en que se podrán ver los encuentros. No te lo pierdas.

¿Qué partidos se juegan el viernes 12 de enero?

Bundesliga

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: 2:30 p.m. (hora en Perú y 8:30 p.m. en España) vía ESPN, Star Plus y SporTV.

Premier League

Burnley vs. Luton: 2:45 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y Paramount+.

LaLiga

Sevilla vs. Alavés: 3:00 p.m. (hora en Perú y 9:00 p.m. en España) vía DSports (DIRECTV) y ESPN.

Ligue 1

Marsella vs. Racing de Estrasburgo: 3:00 p.m. (hora en Perú) vía ESPN, Star Plus y GUIGO.

Primeira Liga

Portimonense vs. Farense: 3:15 p.m. (hora en Perú) vía Star Plus y GOLTV.

Copa de Asia

Qatar vs. Líbano: 11:00 a.m. (hora en Perú) vía ESPN, Star Plus y Sport 24.

Liga MX

Querétaro vs. Toluca: 8:00 p.m. (hora en Perú y 7:00 p.m. en México) vía TUDN y Fox Sports.

Mazatlán vs. San Luis: 10:00 p.m. (hora en Perú y 9:00 p.m. en México) vía Azteca 7 y TUDN.





