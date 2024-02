El fútbol no se detiene en el mundo. Este viernes 23 de febrero inicia una nueva fecha de las principales ligas de Europa, que ya están llegando a zona de definición. Por ejemplo, en la Bundesliga juega el líder Bayer Leverkusen, que necesita un triunfo para seguir alejándose del Bayern Múnich. Por otro lado, habrá acción en diferentes torneos de Sudamérica. Y también se realizará el esperado sorteo de octavos de final de la Europa League. A continuación, te contamos quiénes juegan, los horarios de los duelos y en qué canales se podrán ver.

Este viernes se realizarán varios partidos en el mundo. En Europa, específicamente en España, se enfrentan Real Sociedad y Villareal en Anoeta. El conjunto azul y blanco está luchando para asegurarse un cupo a un torneo internacional, por lo que necesita una victoria. Por otro lado, en Italia juegan Bologna y Hellas Verona; mientras que en la Ligue 1 se miden Metz y Olympique de Lyon.

En Alemania hay un partido sumamente importante: Bayer Leverkusen vs Mainz. En estos momentos, el conjunto dirigido por Xabi Alonso está en la cima de la tabla con 58 puntos, sacándole ocho unidades de ventaja al Bayern Múnich. Leverkusen está a punto de dar el gran golpe, pero necesita mantenerse firme y seguir por el camino del triunfo. Por supuesto, con el apoyo de su hinchada, es favorito.

En Sudamérica, habrá partidos en diferentes países como Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú. En suelo peruano, inicia la jornada 5 del Torneo Apertura 2024 con el partido entre Sport Huancayo y Alianza Atlético. El ‘Rojo Matador’ se encuentra peleando en la parte alta de la tabla. En suelo colombiano, por su parte, habrá los siguientes duelos: Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó, Rionegro Águilas vs Envigado y Deportivo Pasto vs Deportivo Cali.

¿Qué partidos se juegan el viernes 23 de febrero?

LaLiga

Real Sociedad vs Villarreal: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía ESPN y Star Plus.

Serie A

Bologna vs Hellas Verona: 2:45 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus.

Bundesliga

Bayer Leverkusen vs Mainz 05: 2:30 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus y ESPN.

Ligue 1

Metz vs Olympique de Lyon: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía STAR Plus.

Liga 1

Sport Huancayo vs Alianza Atlético: 3:00 p.m. (horario de Perú) vía Liga 1 MAX.

Liga BetPlay

Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó: 4:00 p.m. (horario de Perú) vía Win Sports y RCN.

Rionegro Águilas vs Envigado: 6:10 p.m. (horario de Perú) vía Win Sports y RCN.

Deportivo Pasto vs Deportivo Cali: 8:20 p.m. (horario de Perú) vía Win Sports y RCN.

Campeonato Nacional de Chile

Universidad Católica vs Ñublense: 5:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Chile) vía Estadio TNT.

Coquimbo Unido vs Copiapó: 7:30 p.m. (horario de Perú, 9:30 p.m. en Chile) vía Estadio TNT.

Primera División de Uruguay

River Plate vs Deportivo Maldonado: 3:00 p.m. (horario de Perú, 5:00 p.m. en Uruguay) vía GolTV.

Wanderers vs Racing: 6:30 p.m. (horario de Perú, 8:30 p.m. en Uruguay) vía GolTV.

Primera División de Venezuela

Portuguesa vs Deportivo Táchira: 3:00 p.m. (horario de Perú, 4:00 p.m. en Venezuela) vía GOLTV Play.

UCV vs Monagas: 3:00 p.m. (horario de Perú, 7:00 p.m. en Venezuela) vía GOLTV Play.





