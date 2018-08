Parece que no renovará con Colombia , pese a que aún no se oficializa su desvinculación de la Selección. José Néstor Pékerman no da aviso de que pasará en su futuro, mientras se intuye que la oferta de director de selecciones en Argentina le parece atractiva. En la Federación Colombiana tampoco dan respuesta, aunque medios de ese país indican que el cuerpo técnico del técnico comienza a despedirse de todas las personas cercanas.



Entre ellos estaría Carlos Ulloa, cuya imagen habría quedado en entredicho tras la especulación que marcó el caso de la lesión de James Rodríguez en el pasado Mundial de Rusia 2018. El médico habría perdido toda la confianza de la FCF tras el mal manejo que tuvo con el asunto, más aun desvelando a la prensa que fue todo parte de un juego de engaño que no cumplió el efecto deseado. Su cabeza está echada en ese caso.



En las próximas semanas están previstas varias reuniones del comité de la FCF para definir quién será el encargado de la Selección Colombia. Uno de los rumores que sonó en la última semana fue el de Gerardo Martino, quien está muy cómodo y feliz en el Atlanta United de la MLS. Los nombres que han cogido fuerza y que están encima de la mesa son Juan Carlos Osorio y Néstor Lorenzo.



El primero está bastante interesado por dirigir a Colombia y lo ha reconocido públicamente en días recientes. Ahora, ya en territorio colombiano, mantiene una postura más discreta sin hacer ninguna declaración que pueda estropear la operación. También tiene ofertas de Corea del Sur y Paraguay, aunque está forzando hasta el último momento para llegar al banquillo tricolor. En el seno de la cúpula de la Federación no convence su buena relación con un sector de la prensa, algo que recuerda a los viejos tiempos.



El segundo, sería el elegido por los jugadores y el que tiene el aval de Pékerman, quien ya le estaría haciendo lobby en la Selección. Néstor Lorenzo ha sido asistente de José desde 2005, estuvo con él en Alemania 2006 (con Argentina), Brasil 2014 y Rusia 2018. Conoce a la mayoría del plantel y con todos tiene una excelente relación. Sin embargo, el gusto está dividido porque algunos dentro de la FCF creen que él podría seguir con el proceso, como hay otros que creen que pasaría lo mismo que con Leonel Álvarez. ¿Quién será el definitivo?