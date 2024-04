Peñarol vs. Montevideo City Toque se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 17 de abril por las semifinales de la Copa de Uruguay, en un partido que se disputará en el Estadio Centenario (Montevideo). El compromiso está pactado para iniciar a las 6:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en hora uruguaya) y se podrá ver a través de las señales de VTV Plus y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que en la gran final está esperando Defensor Sporting. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.

Así fue el gol de Franco González ante Danubio. (Video: Peñarol)