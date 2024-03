Peñarol vs. Nacional se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 29 de marzo por la fecha 5 del Campeonato de Uruguay. El clásico se llevará a cabo en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. El partido está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora uruguaya). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus y VTV+. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Peñarol vs. Nacional: revisa a qué hora juegan y en qué canal ver el 'clásico uruguayo'. (Vídeo: @OficialCAP).

Peñarol vs. Nacional: alineaciones probables

Peñarol: Washington Aguerre; Camilo Mayada, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera, Diego García, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Leonardo Sequeira; y Maximiliano Silvera.

Nacional: Ignacio Suárez; Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta y Gabriel Báez; Francisco Ginella, Lucas Sanabria, Mauricio Pereyra; Diego Zabala o Jeremía Recoba; Gonzalo Carneiro y Federico Santander.