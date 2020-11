La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) se ha convertido en un dolor de cabeza para la Selección de Chile de cara al partido ante la Selección Peruana. Y es que en aras de prevenir más contagios, la autoridad sanitaria italiana ha impedido que varios jugadores de la Serie A, entre ellos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, salgan del país para afrontar sus partidos por las Eliminatorias Qatar 2022.

Los jugadores del Inter de Milán no podrían estar con Chile en la fecha 3 de las Eliminatorias, ya que sanidad de Italia no permite viajes luego de los positivos por coronavirus detectados en el equipo lombardo en los últimos días. Uno de ellos, el de Hakimi Achraf. El exjugador del Real Madrid se contagió y estuvo en contacto con los seleccionados de ‘La Roja', por lo que los seleccionados fueron aislados para prevenir más contagios, aunque las medidas no bastaron para impedir que los retengan en Italia.

Más temprano, se conoció de la baja de Erick Pulgar. Al igual que sus compatriotas, el jugador de la Fiorentina también tuvo contacto con un positivo por coronavirus y tras activarse los protocolos en el cuadro ‘Viola’, el volante chileno fue impedido de viajar con su selección. Pulgar tampoco pudo unirse al equipo de Reinaldo Rueda en la pasada fecha de las Eliminatorias 2022 al contagiarse de COVID-19.

Otros clubes que también se verían afectados por esta medida son AS Roma, Sassuolo y Lazio, equipos que también tienen jugadores nominados a algunas selecciones sudamericanas de cara a las presentes Clasificatorias.

De esta manera, queda esperar para tener una información oficial de parte de la ANFP respecto a la situación de Vidal, Alexis y Pulgar, quienes fueron nominados por el técnico Reinaldo Rueda para la fecha FIFA de este mes de noviembre.

La autoridad sanitaria italiana impide a jugadores de Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma y Sassuolo viajar a los llamados de sus selecciones. — Andres Agulla (@aagulla_espn) November 8, 2020





Las bajas de Chile ante Perú

A Pulgar, Vidal y Sánchez también se les suman los confirmados Gary Medel y Charles Aránguiz, por lo que el mediocampo de Chile ya sufre de varios problemas de cara al duelo frente a Perú, a disputarse este viernes 13 en el Estadio Nacional de Santiago.

Al igual que la Selección Peruana, Chile también solo suma en punto, por lo que ve necesario conseguir un triunfo ante el combinado de Ricardo Gareca. Tras el partido ante los de Gareca, Chile visitará a Venezuela por la fecha 4.





