Petr Cech nos dice adiós: otros jugadores que recurrieron al casco o máscara para estar en el campo [FOTOS]

Petr Cech , guardameta checo de 37 años, se despidió del fútbol de una manera amarga tras caer goleado en la final de la Liga Europa con el Arsenal ante el Chelsea (4-1).



El Chelsea levantó la Copa pero las cámaras también se centraron en captar la imagen de Petr Cech, siempre con su característico casco -que le protege desde que en octubre de 2006 Stephen Hunt, jugador del Reading, le provocara una fractura craneal- abandonando entre lágrimas el césped del Estadio Olímpico de Bakú a modo de retirada.



Uno de los porteros más carismáticos de los últimos años en el fútbol europeo -amante de subir 'covers' a YouTube con su batería- se despidió fútbol enfrentándose al Chelsea, el equipo con el que se convirtió en leyenda y sin haber podido evitar que los 'gunners', su equipo actual, alargaran esa racha de cinco finales continentales cayendo de forma consecutiva.



A pesar del abultado resultado (4-1), Petr Cech firmó dos grandes intervenciones en la primera mitad, cuando todavía el marcador no registraba tanto alguno, para mantener con vida al Arsenal, demostrando por qué es uno de los grandes porteros de la historia de la Premier League.



Con el Arsenal, durante la presente edición de 'Europa League', completó once encuentros, encajó once tantos y dejó la portería a cero en seis ocasiones.



Los datos del checo corroboran su lugar privilegiado en el fútbol inglés: Cech es el portero con el mayor número de porterías imbatidas en la historia de la Premier League, con un total de 202. La mayoría de ellas, defendiendo la camiseta del Chelsea, su verdugo en Bakú, el equipo cuya portería defendió en once años y 494 partidos.



Con los 'blues' alcanzó los 1.025 minutos invicto entre 2005 y 2006 y solo necesitó 180 encuentros para llegar a los 100 partidos sin encajar gol, un récord en la historia de la competición doméstica inglesa, en la que aterrizó desde el Rennes antes de formarse en el Blsany y el Sparta de Praga checos.



Ganador de cuatro Premier League, una 'Champions League', cinco FA Cup, una Community Shield, tres Copas de la Liga y una 'Europa League', el 'gigante' de Pilsen de 196 centímetros no volverá a ponerse los guantes. Ni el casco.



