Piero Quispe fue anunciado como nuevo jugador del Sidney FC de Australia y tendrá la chance de continuar su carrera en la A-League, torneo que reúne a ciertas figuras con gran paso en el fútbol mundial como el caso del brasileño Douglas Costa, nuevo compañero del peruano y el español Juan Mata, campeón del mundo con España en 2010 y actualmente en WS Wanderers. A ellos se podría sumar otro mundialista y campeón de la Champions League, además de en su momento uno de los delanteros más cotizados de Europa: el italiano Mario Balotelli.

Hace unos días se comentaba que el Brisbane Roar, equipo de la A-League australiana, estaba interesado en ‘Súper Mario’, pero el club negó dicha información a través de sus redes oficiales. Y ahora es Melbourne City el equipo que podría traer al italiano, campeón de la Champions League 2009/10 con Inter de Milán y mundialista en Brasil 2014, al continente oceánico.

Según La Nazione de Italia, Alessandro Diamanti, entrenador del equipo juvenil del Melbourne City durante los últimos dos años, está presionando a la directiva para que Mario Balotelli se mude a Australia. El exfutbolista italiano estaría intentando convencer a ‘Súper Mario’, quien no juega oficialmente desde el año pasado con Genoa en la Serie A.

Mario Balotelli no juega desde el año pasado con Genoa de Italia. (Foto: Getty Images)

Según el mismo medio, Diamanti y Balotelli, compañeros en la Selección de Italia en la Eurocopa 2012, ya tuvieron una primera reunión y todo marcha por buen camino. De concretarse, el futbolista de 35, autor de 14 goles en 34 partidos con la ‘Azzurra’, jugaría en su quinto país tras Italia, Inglaterra, Francia, Turquía y Suiza.

De hecho, el plan de Diamanti para convencer a la directiva del Melbourne City es repetir lo que hicieron ligas como las de Estados Unidos y Arabia Saudita. “Un jugador como Mario genera emoción, atrae a la gente a los estadios y atrae la atención mundial. Sería fantástico para la A-League. Tenemos excelentes jugadores en Australia, pero necesitamos la cereza del pastel. Eso es lo que están haciendo Estados Unidos y Arabia Saudita, que traen grandes jugadores para llamar la atención sobre el fútbol”, declaró a Courier Mail.

Si se concreta la llegada de Mario Balotelli a la A-League, podría coincidir con el crecimiento del fútbol australiano y sería beneficioso también para el presente de Piero Quispe, quien en principio jugará por nueve meses a préstamo en Sydney FC, que busca ganar su primer título en cinco años (no campeonan desde la temporada 2019/20).

“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad y pasión al equipo y haré que nuestros aficionados se sientan orgullosos. Estoy deseando llegar y comenzar este nuevo capítulo de mi carrera en Australia”, dijo el peruano en su presentación en la web oficial del club.

Piero Quispe fue anunciado por Sydney FC. (Foto: Sydney FC)

