El Portugal - Chequia es uno de esos choques por Eurocopa 2024 que sí o sí debes mirar. El partido, que corresponde a la primera fecha del Grupo F, se disputará en el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig, Alemania, este martes 18 de junio. En esta nota conocerás a qué hora jugarán ambas selecciones (según el país en el que estés), así como también dónde se podrá ver el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Sí, toda esa información te la brindaré. ¡Toma nota!

Es necesario que sepas que ambas escuadras afrontaron duelos de preparación antes del inicio del certamen continental. En el caso del equipo donde juega Cristiano Ronaldo, perdió 2-1 ante Croacia y luego ganó 3-0 a Irlanda. Por otro lado, los checos vienen de obtener dos triunfos. El primero por 7-1 frente a Malta y el segundo por 2-1 ante Macedonia del Norte.

¿A qué hora ver el Portugal - Chequia EN VIVO en España?

Si te encuentras en España y deseas mirar EN VIVO el partido entre Portugal - Chequia, podrás hacerlo desde las 21:00 horas.

¿A qué hora ver el Portugal - Chequia EN VIVO en México?

En México, el partido entre Portugal - Chequia podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Portugal - Chequia EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Portugal - Chequia EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Portugal - Chequia EN VIVO en distintos países del mundo?

Alemania: 21:00

Suiza: 21:00

Austria: 21:00

Francia: 21:00

Portugal: 20:00

Inglaterra: 20:00

Italia: 21:00

Argentina: 16:00

Brasil (Brasilia): 16:00

Uruguay: 16:00

Chile (Santiago): 15:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Paraguay: 15:00

Perú: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Panamá: 14:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

¿Cómo ver el partido Portugal - Chequia EN VIVO por TV y streaming desde España?

Si te encuentres en España y deseas mirar el partido Portugal - Chequia por la Eurocopa 2024, te informo que el duelo será transmitido EN VIVO en todo el territorio del país de ‘La Roja’ por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

¿Cómo ver el partido Portugal - Chequia EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Portugal - Chequia por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO y Sky HD.

¿Cómo ver el partido Portugal - Chequia EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Portugal - Chequia por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, Sling, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Portugal - Chequia EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV, Das Erste

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza, Tipik y VRT 1

Bolivia: Star+ Chile, ESPN Colombia

Brasil: Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, SporTV

Canadá: VIVA, TVA+, TVA Sports, TSN1, TSN3, TSN4, TLN

Chile: Star+ Chile, ESPN Chile

China: iQiyi, Migu, CCTV-5

Colombia: Star+ Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Star+ Norte, ESPN Norte

Croacia: HRTi, HRT 2

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

Ecuador: Star+ Sur, ESPN Colombia

El Salvador: Star+ Norte, ESPN Norte

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, TF1, TF1+

Alemania: MagentaTV, Das Erste, Servus TV

Gran Bretaña: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC One, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK

Honduras: Star+ Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, RaiPlay, RAI 1, NOW TV

Países Bajos: NOS Live, NPO 1, VRT 1

Panamá: Star+ Norte, ESPN Norte, Flow Sports App, Rush Sports

Paraguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Perú: Star+ Chile, ESPN Colombia

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1, SIC

Uruguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Star+ Sur, ESPN Colombia