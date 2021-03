Portugal vs. Luxemburgo se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la tercera jornada del Grupo A de las Eliminatorias Qatar 2022, este martes 30 de marzo desde la 1:45 p.m. (hora peruana). Sigue aquí la transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3, Sky y Sport TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Mira las principales incidencias del partido por el MINUTO A MINUTO de Depor.com.

Luego del amargo empate (2-2) ante Serbia, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, visitará a la modesta Luxemburgo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Josy Barthel.

Portugal vs. Luxemburgo horarios del partido

México -12:45 p.m.

Perú - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

Paraguay - 3:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

En Serbia, la actual campeona de Europa llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza, en jugadas casi calcadas, por el delantero del Liverpool Diogo Jota (11 y 36).

Sin embargo, Serbia igualó en la segunda parte y, al final del partido, Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic.

Pero Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol. El árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador. Cristiano Ronaldo tiró su brazalete de capitán al césped, consumido por la frustración.

Luxemburgo parece a priori el rival ideal para levantar la cabeza, pero la tropa de Cristiano Ronaldo no deberá fiarse porque esta humilde selección viene de sorprender 1-0 a Irlanda en Dublín.

En la previa, el mediocampista de Portugal, Rúben Neves, tomó la palabra. “Ya hemos visto un poco del último partido en Luxemburgo. Nos vamos a centrar en el equipo de Luxemburgo y conocemos los aspectos más fuertes y más débiles de ellos”, dijo en rueda de prensa.

Por otro lado, el integrante de Wolverhampton destacó la fortaleza del grupo para sacar el resultado que quieren. “Sabemos lo que pasó en su último partido y sabemos las dificultades por las que hemos pasado aquí. Estando al máximo, somos un equipo muy fuerte. Depende de nosotros dar el máximo”, señaló.

Serbia y Portugal lideran el Grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3).

Portugal vs. Luxemburgo: probables alineaciones

Luxemburgo: Moris, Martins, Mahmutovic, Chanot, Jans, Martins Pereira, Rodrigues, Barreiro, O. Thill, V. Thill y Sinani.

Portugal: Lopes, Cedric, Duarte, Dias, Mendes, Pereira, Sanches, Neves, Jota, Cristinao Ronaldo y Joao Felix.

Con información de AFP.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.