Portugal vs. Turquía se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 22 de junio en Signal Iduna Park por la segunda fecha del Grupo F de la Eurocopa 2024. La pugna deportiva está programada para iniciar desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En México, el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Portugal y Turquía juegan por la fecha 2 de la Eurocopa. (Video: Selección de Portugal)

Portugal vs. Turquía: posibles alineaciones

Costa; Dias, Pepe, Dalot; Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Cancelo; Leao, Ronaldo y Bernardo Silva. DT: Luis de la Fuente. Turquía: Günok; Kadioglu, Bardacki, Akaydin, Müldür; Ayhan, Çalhanoglu; Yildiz, Kökcü, Güller; y Yilmaz. DT: Roberto Martínez.