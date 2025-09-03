El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Será la primera edición con 48 selecciones, 16 ciudades anfitrionas en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y un total de 104 partidos. A menos de un año de su inicio, la fiebre por conseguir entradas ya se siente en todo el mundo. No es para menos: se trata del evento deportivo más popular del planeta, y miles de hinchas planean asegurar un lugar en las tribunas desde las fases iniciales. La FIFA, consciente de la alta demanda, ha diseñado un sistema de venta dividido en etapas que dará inicio en los próximos días, lo que ha generado gran expectativa. A continuación, en Depor te explicamos paso a paso como adquirir tus entradas para el máximo evento del fútbol mundial.

El primer paso para los interesados será registrarse en la página oficial de la FIFA y crear un FIFA ID. Este perfil digital permitirá acceder a las distintas fases de venta, recibir notificaciones oficiales y validar la compra de boletos. Sin este registro, ningún aficionado podrá participar en el sorteo ni adquirir entradas.

La preventa arrancará con una ventana exclusiva para tarjetahabientes Visa, socio oficial de la FIFA. Esta etapa comenzará el 10 de septiembre de 2025 y funcionará bajo un sistema de sorteo. Es decir, los interesados deberán inscribirse y, tras un proceso de selección aleatoria, algunos serán elegidos para acceder a la compra de boletos en fechas asignadas.

Para quienes no resulten seleccionados, la FIFA habilitará más fases de venta en los meses siguientes. Una segunda ronda está prevista entre el 27 y el 31 de octubre, también bajo formato de sorteo, mientras que una tercera fase llegará tras el sorteo oficial del Mundial en diciembre, cuando ya se conozca el calendario de partidos y sedes.

Argentina, con Lionel Messi fue el último campeón la Copa del Mundo en Qatar 2022 | Foto: AFP

¿Cuál es el precio de los boletos para el Mundial?

Respecto a los precios, aún no hay tarifas definitivas para el público general, aunque ya existen referencias. En ediciones anteriores, los boletos más accesibles para fase de grupos rondaban los 60 dólares, mientras que las entradas más exclusivas para la final superaron los 6,700 dólares. Se espera que los costos para 2026 mantengan un rango similar, con variaciones según categoría, fase y ubicación.

Una alternativa que ya está disponible son los paquetes Hospitality, que ofrecen asientos preferentes, servicio de alimentos, bebidas y acceso a zonas exclusivas. Estos boletos premium pueden superar los 5 mil dólares para partidos de fase inicial y alcanzar hasta el 25 mil dólares estadounidenses en la final.

¿Cómo controlan el problema de las reventas?

Cabe destacar que la FIFA abrirá también una plataforma oficial de reventa. Este espacio, controlado y regulado, busca evitar fraudes y garantizar que los hinchas puedan comprar o intercambiar entradas de forma segura.

Con todo, la recomendación es clara: los aficionados deben anticiparse, registrarse cuanto antes y seguir de cerca las fases oficiales. La oportunidad de vivir un Mundial en América del Norte, con partidos en sedes históricas como el Estadio Azteca o el MetLife Stadium, es única y los boletos, sin duda, volarán en cuestión de horas.

