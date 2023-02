Los Premios The Best son una de las condecoraciones más importantes en el mundo futbolístico. Esta distinción, que se encarga de avalar a lo más descollante de la temporada, en diversas categorías, tuvo su inició en 2016, luego de la separación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), actual organizadora de este certamen, con la reconocida France Football, quién concede el Balón de Oro de forma anual.

Para este año, The Best se llevarán a cabo este lunes 27 de febrero, en su séptima edición. En esa línea, la FIFA hizo pública una lista de nominados, el pasado 12 de enero. En tanto, para la división a ‘Mejor Jugador’, dada a conocer el 9 y 10 de febrero, como los tres finalistas a Lionel Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé.

Estos tres candidatos mencionados arriban, además de la calidad de juego que desprenden, tras ganar el Mundial de Qatar 2022 —en el caso de la ‘Pulga’—, obtener la Champions League, LaLiga y ser el máximo goleador de ambos torneos —el ‘Gato’— y convertirse en pichichi en la Copa del Mundo y de la Ligue 1, trofeo que también ganó con el PSG —'Kiki’—.

¿Qué jugador tiene más trofeos, como mejor jugador, en Los Premios The Best?

A lo largo de su novel historia, desde que comenzó la entrega de The Best, solo ha habido cuatro deportistas que han podido hacerse con el premio a ‘Mejor Jugador’: Luka Modric, Leo Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo. No obstante, el polaco y el luso son los futbolistas con más galardones obtenidos.

El actual delantero del FC Barcelona los ha ganado de forma seguida, en el 2020 y el 2021, por lo que es el vigente poseedor de esta condecoración. En tanto, el exjugador del Real Madrid, Juventus o Manchester United, y que se desempeña en Arabia Saudí, pudo poseer los premios otorgados en 2016 y 2017.

AÑO GANADOR SEGUNDO TERCERO 2016 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Antoine Griezmann 2017 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar 2018 Luka Modric Cristiano Ronaldo Mohamed Salah 2019 Lionel Messi Virgil Van Dijk Cristiano Ronaldo 2020 Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2021 Robert Lewandowski Lionel Messi Mohamed Salah

‘Lewy’ y ‘CR7′, a pesar de encabezar la lista con los que ganaron más veces a mejor jugador, no son finalistas para esta edición, por lo que Lionel Messi tiene el chance de emparejar con ambos deportistas. Además, se convertiría en el primero en conseguir la distinción con dos clubes diferentes. El primero fue con el Barza.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR