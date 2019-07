Otro más de la casa: el 'héroe' de la 'Undécima' del Real Madrid, en la agenda del PSG

El PSG sigue con su plan de refuerzos para la próxima temporada, en la que el técnico Thomas Tuchel quiere priorizar y 'blindar' el mediocampo, y así evitar que toda la responsabilidad, y éxito del equipo, recaiga sobre una o dos figuras. La salida de Neymar facilita el proyecto que tiene en mente el cuadro parisino, que tiene en la mira a uno de los 'marginados' de Zidane en el Real Madrid.

Según adelanta y explica el medio ‘Le10sport’ Lucas Vázquez es uno de lo que puede quedar libre en el Bernabéu en este mercado de fichajes. Zidane sí cuenta con él, pero tiene muy pocas opciones de ser titular. Es, más bien, una pieza de recambio de garantías.



Sin embargo, ese rol no le gustaría del todo a Lucas, quien volvió al Madrid para la temporada 2015-16 por pedido de Rafa Benítez. El gallego poco a poco fue ganándose un lugar en la plantilla y en la primera etapa de 'Zizou' como técnico 'blanco' alcanzó su mejor nivel. Incluso, fue quien abrió la tanda de penales en Milán ante el Atlético de Madrid, en la 'Undécima'.

Pero la última campaña no fue la mejor para él. De hecho, no fue buena para el Real Madrid en general, pero entre lesiones y pocas oportunidades, Lucas Vázquez prácticamente pasó desapercibido.



A priori, la intención del jugador, canterano madridista, no será la de moverse del Bernabéu, pero el transcurso de la pretemporada ( que ya tiene calendario definido ) decidirá el futuro del extremo de 28 años, quien llegaría al Parque de los Príncipes a cambio de 20 millones de euros.

