El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , dijo el jueves que la mayoría de las federaciones nacionales están a favor de expandir el Mundial 2022 en Qatar a 48 equipos.



Infantino sostuvo que se tomaría una decisión en marzo, aunque todavía no está claro si un torneo ampliado es factible ya que sería "difícil" de realizar únicamente en Qatar.



El país se ha visto envuelto en una amarga disputa diplomática y comercial con vecinos del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, lo que complica la posibilidad de compartir partidos en un torneo ampliado.



El año pasado, la FIFA votó para aumentar el torneo de 32 a 48 equipos a partir de 2026, pero desde entonces Infantino ha estado considerando la posibilidad de adelantar el cambio al torneo en Qatar.



"Recogimos las opiniones de las federaciones", dijo Infantino a periodistas. "Hasta ahora, por supuesto, la mayoría está a favor porque 16 equipos más que participen significa (...) que 50 ó 60 países podrán soñar con clasificar al Mundial".



"Si es factible o no, es una pregunta diferente", agregó.



Infantino dijo que es poco probable que Qatar, que ha estado planeando un torneo de 32 equipos desde que se quedó con la sede en 2010, pueda gestionar la llegada de otras 16 selecciones sin ayuda.



"¿Es factible hacerlo solo en Qatar? Probablemente sea difícil", dijo el dirigente. "¿Es factible jugar algunos partidos en países vecinos? Tal vez esta sea una opción".



"Por supuesto, no soy tan ingenuo como para no saber lo que pasa y leer las noticias, pero estamos en el fútbol, no en la política, y en el fútbol a veces los sueños se hacen realidad", agregó.



Infantino remarcó que se debe tomar una decisión en marzo porque el sorteo de las eliminatorias será en el verano boreal.



Pero el dirigente remarcó que, incluso con 16 equipos más, la FIFA se comprometió a jugar el torneo en el período original de 28 días "porque fue un proceso lo suficientemente difícil decidir mover el Mundial a noviembre o diciembre".