Estados Unidos (USMNT) y Panamá miden fuerzas este miércoles 12 de julio (7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT; 18:30 horas de Ciudad de Panamá) en el césped del Snapdragon Stadium de San Diego, California, por la semifinal de la Copa Oro 2023. La transmisión oficial para el público estadounidense estará a cargo de Foxsports.com, TUDN App, UniMás, TUDN USA, Fox Sports 1, TUDN.com, FOX Sports App y Univision NOW; mientras que los panameños lo podrán hacer vía ESPN 2 Norte, ViX Plus y TUDN.

Si te encuentras en México y deseas ver el Estados Unidos-Panamá solo tendrás la opción de hacerlo por ViX; mientras que en los países de Sudamérica deberás hacerlo por ESPN 2 o ESPN 4. Asimismo, otra opción disponible es a través del servicio streaming de Star+.

¿Cuándo y dónde juegan Estados Unidos vs. Panamá?

Día Lugar Horario Miércoles 12 Snapdragon Stadium de San Diego, California (Estados Unidos) Estados Unidos: 7:30 p. m. ET | 4:30 p. m. PT. Panamá: 18:30 horas

¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Panamá?

Países Canales Costa Rica ViX, ESPN Norte y Star+ Panamá RPC, ViX, ESPN Norte y Star+ Estados Unidos Foxsports.com, TUDN App, UniMás, TUDN USA, Fox Sports 1, TUDN.com, FOX Sports App y Univision NOW México ViX Guatemala ViX, ESPN Norte y Star+ Honduras ViX, ESPN Norte y Star+ El Salvador ViX, ESPN Norte y Star+ República Dominicana ESPN Caribbean, ViX, ESPNPlay Caribbean, ESPN Norte y Star+ Nicaragua ViX, ESPN Norte y Star+ Puerto Rico ESPNPlay Caribbean y ESPN Caribbean Jamaica ESPNPlay Caribbean y ESPN Caribbean Canadá fuboTV Canadá y OneSoccer Argentina ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Perú ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Ecuador ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Venezuela ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Colombia ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Chile ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Uruguay ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Paraguay ESPN 2, ESPN 4 y Star+ Bolivia ESPN 2, ESPN 4 y Star+

Panamá vs. El Salvador por la Copa Oro (Video: @fepafut).