La Selección de Venezuela vive días de máxima tensión en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con Argentina, Brasil y Ecuador ya clasificados, las miradas se concentran en los cupos restantes, donde la Vinotinto mantiene vivas sus esperanzas de hacer historia. El equipo de Fernando “Bocha” Batista ocupa actualmente la séptima posición con 18 puntos, un lugar que lo mantiene en repechaje, aunque también con la remota posibilidad de luchar por un acceso directo. Sin embargo, el camino no será sencillo: necesita resultados propios y ajenos, además de mejorar una diferencia de goles que hoy juega en su contra.

Para muchos, el hecho de que Venezuela llegue a la recta final aún con opciones ya es un logro, pero dentro del grupo ‘vinotinto’ no quieren conformarse. El objetivo es alcanzar, al menos, el sexto puesto de la tabla que asegura un boleto directo a la Copa del Mundo.

Hoy, la distancia con ese último cupo lo tiene Colombia con 22 puntos y supera a la Vinotinto por cuatro unidades. Eso significa que el margen de error para los llaneros es inexistente: deben sumar en sus dos compromisos finales y esperar un tropiezo de los cafeteros.

El calendario, sin embargo, luce complicado. Venezuela deberá visitar primero a la poderosa Argentina, ya clasificada y líder de la tabla, y luego recibirá a Colombia en el Monumental de Maturín. Dos rivales directos que pueden marcar, en cuestión de días, si habrá celebración o resignación.

¡Mucho ojo con la diferencia de goles!

Otro de los aspectos que complica el panorama es la diferencia de goles. Mientras Uruguay y Colombia registran cifras positivas (+7 y +4), la Vinotinto arrastra un -4 que limita sus chances de competir en caso de empate en puntos. Por ello, no solo necesita ganar, sino hacerlo con autoridad, buscando reducir esa brecha en la tabla.

Ahora bien, si el pase directo parece complicado, el repechaje es una opción más realista. En este momento, Venezuela ocupa el séptimo lugar con apenas un punto más que Bolivia, que también sueña con quedarse con esa plaza. De allí la importancia de no tropezar, pues cualquier descuido podría dejarla fuera de toda carrera.

Cuidado con Bolivia que le pisa los talones

Bolivia enfrentará a Colombia en condición de visitante y luego a Brasil en La Paz. Sobre el papel, un calendario durísimo, pero que igualmente mantiene expectantes a los altiplánicos. Cualquier sorpresa podría poner en jaque a la Vinotinto, que deberá mirar de reojo lo que ocurra en esos partidos.

El duelo decisivo, sin embargo, podría ser el Venezuela vs. Colombia. Dependiendo de cómo lleguen ambos equipos a ese encuentro, el choque en Maturín podría definir tanto el último pase directo como el cupo al repechaje, convirtiéndose en una auténtica final para la historia.

¿Cómo es este nuevo formato de repechaje?

En caso de quedarse con la séptima posición, Venezuela tendrá que afrontar el repechaje intercontinental. Este formato renovado reunirá a seis selecciones de distintos continentes (Asia, África, Concacaf y Oceanía) en un mini torneo a partido único. Allí solo dos conseguirán el boleto final a la Copa del Mundo.

La ilusión está viva y, aunque el camino es complejo, la Vinotinto sabe que sigue dependiendo en gran parte de sí misma. Ganar a rivales de peso y sostener la séptima plaza son los pasos obligados para seguir soñando con la primera clasificación mundialista de su historia.

