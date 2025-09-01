Gremio se rinde ante el gran debut de Erick Noriega y no paran de llegar los halagos hacia el ex Alianza Lima. Esta vez la cuenta oficial de Gremio de Porto Alegre, club del ‘Samurái’, publicó un video comparando una jugada salvadora de Noriega con una mítica jugada de Oliver Atom, el personaje principal de la serie japonesa ‘Los Supercampeones’.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- ¿El titular de Ibáñez? Los números negativos de Luis Advíncula con Boca
- Erick Noriega tras su gran debut en Gremio: los elogios de Mano Menezes y el emotivo mensaje de su esposa
- Cristiano Ronaldo y una radiografía del mejor goleador de la historia: cuántos goles le faltan para llegar a los 1000 y por qué es clave el Mundial 2026
- “Tiene que vivir la experiencia”: Sergio Peña pide a Edison Flores para Alianza Lima
- Oliver Sonne se unió a la Selección Peruana: sus chances de ser titular ante Uruguay y su presente en Premier League
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad