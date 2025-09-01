La temporada 2025 de Alianza Lima viene dejando momentos curiosos dentro y fuera de la cancha. El regreso de Sergio Peña al cuadro blanquiazul, su identificación con la camiseta y las conversaciones que giran en torno a jugadores de Selección Peruana han sido parte del día a día del club. Esta vez, en el pódcast Enfocados, el volante no solo habló de su presente en el equipo de La Victoria, sino que también lanzó un pedido que generó sorpresa: la posibilidad de ver a Edison Flores y Raúl Ruidíaz defendiendo los colores íntimos en algún momento de sus carreras. Sus palabras, dichas entre bromas y confesiones, rápidamente captaron la atención de los hinchas.

Todo se dio durante una conversación distendida con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde la figura de Miguel Trauco apareció como tema de debate. El lateral, exjugador de Universitario de Deportes, ahora viste la camiseta de Alianza Lima y ha sido recibido con entusiasmo por la hinchada. Peña, sin dudar, aseguró que lo ve cómodo y que no cree que regrese al cuadro crema.

Farfán, entre risas, reforzó la idea asegurando que Trauco ya “salta y canta” como uno más del plantel blanquiazul. Ante ello, Peña recalcó que la decisión del jugador se debe al trato que recibe en Alianza Lima y al respaldo del técnico Néstor Gorosito, algo que lo habría terminado de convencer para afianzarse en el club.

Fue en ese momento que la charla tomó un giro inesperado. El ‘Cucurucho’ Guizasola y la propia ‘Foquita’ empezaron a mencionar nombres de otros seleccionados que podrían encajar en Alianza. Entre ellos aparecieron Raúl Ruidíaz y Edison Flores, dos futbolistas que en la actualidad militan en la Liga 1.

Al escuchar el nombre del ‘Orejas’, Sergio Peña no dudó en soltar una frase que levantó revuelo: “Tiene que vivir la experiencia Alianza Lima”. Sus palabras, aunque dichas en un tono ligero, fueron interpretadas como un deseo personal de ver al mediocampista nacional defendiendo los colores blanquiazules.

Farfán, siempre con su estilo directo, se mostró más cauto respecto a la llegada de Flores, pero coincidió en que Ruidíaz podría adaptarse de gran manera a La Victoria. “Ese enano es picante, te las clava todas. A mí me encantaría verlo en Alianza”, expresó la exfigura de la Selección Peruana.

Sergio Peña desea que Edison Flores y Raúl Ruidíaz vivan la experiencia Alianza Lima | VIDEO: Enfocados

La conversación también sirvió para reforzar el sentimiento de Peña hacia el club. El volante de 29 años no ocultó que, en Perú, no se ve vistiendo otra camiseta que no sea la blanquiazul. Su sentido de pertenencia y su ambición por conseguir títulos este año.

El episodio de Enfocados volvió a dejar claro que el presente de Alianza Lima no solo se vive en el campo, sino también en la ilusión de sus hinchas y hasta propios jugadores. Nombres como Trauco, Flores o Ruidíaz se suman a la conversación y alimentan el debate sobre el constante profesionalismo de los jugadores por vestir la camiseta “rival” y en algunos casos hasta agarrarle cariño al equipo que ahora defiende.

Por ahora, Sergio Peña se concentra en sus próximos desafíos, tanto con Alianza Lima como con la Selección Peruana. El más próximo, este jueves 4 de septiembre contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, desde las 6:30 pm. (hora peruana) por la penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR