Quién ganó el Balón de Oro: dónde ver la gala EN VIVO, a qué hora entregan el premio y nominados
¿Quién ganó el Balón de Oro 2025? Revisa la premiación y los detalles de la gala EN VIVO y EN DIRECTO, para conocer al mejor jugador del mundo.
Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid y la Selección de Inglaterra, terminó en el puesto 23 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
Fabián Ruiz, mediocampista del PSG y la Selección de España, terminó en el puesto 24 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
Denzel Dumfries, defensor del Inter de Milán y la Selección de Países Bajos, terminó en el puesto 25 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
Erling Haaland, delantero del Manchester City y la Selección de Noruega, terminó en el puesto 26 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
Declan Rice, mediocampista del Arsenal y la Selección de Inglaterra, terminó en el puesto 27 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
Virgil van Dijk, defensor del Liverpool y la Selección de Países Bajos, terminó en el puesto 28 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
Florian Wirtz, mediocampista del Liverpool y la Selección de Alemania, terminó en el puesto 29 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
Michael Olise, delantero del Bayern Múnich y la Selección de Francia, terminó en el puesto 30 entre los nominados al Balón de Oro 2025.
En breves minutos comenzará a conocerse la clasificación masculina del Balón de Oro 2025.
¿Por dónde se va a poder ver la ceremonia del Balón de Oro 2025?
La gala del Balón de oro se podrá ver en vivo a través ESPN y por de la plataforma de streaming Disney+. Además, podrás seguir el minuto a minuto en la siguiente nota y en la web de Depor.
¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?
El evento se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet en París y comenzará a partir de las 2:00 p.m de Perú.
Durante el evento del Balón de Oro 2025, se entregarán premios tanto para hombres como mujeres: jugador del año, mejor joven, mejor portero, goleador, entrenador, club, y un premio humanitario (el Sócrates).
El Balón de Oro 2025, entregado por la revisa France Football, reconocerá al mejor jugador del mundo durante la temporada 2024-25.
La ceremonia del Balón de Oro 2025 será hoy lunes 22 de septiembre del 2025, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.
¡Te damos la bienvenida a otro minuto a minuto de Depor! Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Balón de Oro, donde se galardona al mejor jugador del año 2025. Por lo que en la siguiente nota te mantendremos al tanto de las últimas noticias de dicha ceremonia.
Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool y la Selección de Argentina, terminó en el puesto 22 entre los nominados al Balón de Oro 2025.