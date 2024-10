El mundo del tenis y del deporte en general recibió este jueves una de esas noticias que cuesta aceptar, pero que forma parte de un proceso natural. Rafael Nadal anunció su retiro luego de 22 años de carrera lleno de éxitos. La ‘Fiera’ decidió comunicar a todos que colgará oficialmente la raqueta tras la Copa Davis, que se disputará en noviembre en España. La noticia sobre el final del camino de uno de los deportistas más destacados generó diversas reacciones, entre personalidades de diferentes ámbitos. Cristiano Ronaldo fue uno de los que estuvo atento a la decisión del español.

Luego de que el español de 38 años diera a conocer la noticia a través de un emotivo video en sus redes sociales, en el que explicó que los últimos años fueron difícil de jugar por sus reiteradas lesiones, Cristiano Ronaldo respondió al mensaje con una extensa carta de despedida, resaltando el legado de Nadal en el tenis. Asimismo, el astro portugués se mostró orgulloso de haber compartido tiempo con ‘Rafa’.

“Rafa, ¡qué carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo [...] ¡Felicidades por tu carrera asombrosa! ¡Disfruta de tu retiro!”, le respondió Cristiano Ronaldo.

Las emotivas palabras de Cristiano Ronaldo a Rafael Nadal tras anunciar su retiro.

La afinidad y cercanía entre Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo, dos fenómenos que marcaron una historia en sus respectivos deportes, creció cuando el portugués llegó al Real Madrid, club al que ‘Rafa’ es hincha y socio. Durante su etapa en la ‘Casa Blanca’, ‘CR7′ dejó una huella imborrable en la memoria de sus hinchas, con nueve años en el equipo y, entre varios títulos, cuatro Champions League.

Eso sí, Cristiano no fue el único exmadridista que el dedicó unas emotivas palabras a Nadal. Toni Kross, futbolista que se retiro del fútbol hace un par de meses tras la finalización de la Eurocopa 2024, reaccionó de igual forma a la decisión del manacorí. ”Qué ejemplo de deportista y más importante de persona. Nos vemos pronto Rafa”, comentó el exvolante alemán.

El retiro de Rafael Nadal

En el video que subió a primera hora en su Instagram, Rafael Nadal hizo recuento de sus últimos dos años en el circuito, los cuales lo llevaron a tomar la decisión de ponerle fin a su carrera. El español venía sufriendo una serie de problemas físicos, empezando por su operación en la cadera. Este año, solo había disputado 19 partidos, con un saldo de 12 victorias, siete derrotas; y el año pasado, tan solo cuatro encuentros. De hecho, en mayo, ya había dejado entrever que esta iba a ser su última campaña.

“La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar”, dijo Nadal, que ganó 92 títulos, de los que 22 son de Grand Slam.

Su retiro será con la selección de su país en la Copa Davis, torneo en el que España jugará los cuartos de final contra Países Bajos el martes 19 de noviembre. “Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004″, recordó.

Con 1080 partidos ganados, 227 perdidos y un dominio indiscutible sobre la tierra batida (14 títulos de Grand Slam), Nadal se mostró satisfecho con su carrera. “Me siento un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte y los que han sido mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, reflexiona Nadal mientras se intercalan imágenes de sus grandes duelos con Roger Federer y Novak Djokovic”, finalizó.





TE PUEDE INTERESAR