David Alaba es uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Desde su llegada del Bayern Munich, la pasada temporada, el defensor austriaco se convirtió en uno de los favoritos de la afición. Sin embargo, por estas horas, los hinchas del cuadro español no quieren ni verlo luego de conocerse que contribuyó con el triunfo de Lionel Messi en los premios The Best de la FIFA. El ‘4′ del equipo de Carlo Ancelotti le dio cinco puntos al futbolista argentino y dejó atrás a su compañero Karim Benzema. Semejante decisión le ha costado muchas críticas en las redes sociales.

Miles de usuarios que se identificaron como hinchas del Real Madrid no tomaron de la mejor forma que Alaba haya preferido a Messi en lugar de Benzema. Lamentablemente, el defensor austriaco se llevó insultos racistas y no faltaron los que pidieron su salida del cuadro de Valdebebas.

Tras el gran problema que generaron sus preferencias, el capitán de la selección austriaca explicó los votos del premio The Best de la FIFA. El también exjugador del Bayern Munich reveló que estos no son solo suyos y representan a todo el equipo nacional.

“En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”, explicó Alaba en sus redes sociales.

El defensa madridista expresó la admiración que tiene por su compañero Benzema. “Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Para mí, es el mejor delantero del mundo y así sigue siendo. Sin ninguna duda”, añadió para cerrar un debate abierto tras la gala que no quiere que se traslade al vestuario del Real Madrid.

La explicación de Alaba tras votar por Messi.





¿Cuántos premios The Best ha ganado Lionel Messi?





Lionel Messi, elegido en Qatar mejor jugador del Mundial, en el que acabó como segundo artillero con 7 tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2009, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

Con sus siete Balones de Oro, el jugador argentino reina en recompensas individuales en el mundo, igualando en premios The Best con el polaco Robert Lewandowski, que lo ganó en 2020 y 2021, y el portugués Cristiano Ronaldo, en 2016 y 2017. En este galardón de la FIFA ha estado entre los tres mejores en seis de las siete veces que se ha dado.

El argentino Lionel Messi fue elegido el mejor jugador de 2022 por la FIFA, dos meses después de ganar con su selección el Mundial de Qatar y tras imponerse a los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR