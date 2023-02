Kylian Mbappé ha demostrado que es un buen perdedor. El último lunes, se quedó con las ganas de conquistar el primer premio The Best de su carrera tras ser superado por Lionel Messi. El delantero francés quedó a pocos puntos de quitarle el reconocimiento a su compañero en el PSG. Sin embargo, la derrota del nacido en Bondy no ha impedido que le haga llegar sus felicitaciones tras la ceremonia que se llevó a cabo en París. El popular ‘Donatello’ recurrió a las redes sociales para dedicarle un bonito mensaje al genio de Rosario.

“Otro trofeo en casa. Felicitaciones, eres el mejor”, escribió Mbappé en sus diferentes cuentas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. La publicación llevó una foto suya y otra junto a Messi y Hakimi. Como era de esperarse, el posteo del francés no tardó en viralizarse entre sus seguidores.

Este no fue el único gesto de Mbappé para con Messi. Cuando el nombre del futbolista argentino fue anunciado durante la gala, el delantero del PSG mostró alegría y le dio un abrazo antes de que el ‘30′ de los parisinos recoja el premio The Best.

Messi, elegido en Catar mejor jugador del Mundial, en el que acabó como segundo artillero con 7 tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2019, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

Con sus siete Balones de Oro, el jugador argentino reina en recompensas individuales en el mundo, igualando en premios The Best con el polaco Robert Lewandowski, que lo ganó en 2020 y 2021, y el portugués Cristiano Ronaldo, en 2016 y 2017.

¿Qué dijo Lionel Messi tras ganar el premio The Best?





“Es un placer regresar acá”, dijo Messi, vestido con esmoquin y pajarita negros, el futbolista que hace cinco meses ni siquiera optó al Balón de Oro y que redondeó la noche argentina en la que el seleccionador Lionel Scaloni fue elegido mejor técnico, Emiliano Martínez mejor portero y la hinchada de la Albiceleste mejor afición.

“Fue una locura para mí conseguir mi sueño tras tanto pelear, tanto insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera, un sueño para cualquier jugador, pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”, señaló.

El argentino Lionel Messi fue elegido el mejor jugador de 2022 por la FIFA, dos meses después de ganar con su selección el Mundial de Qatar y tras imponerse a los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.





