Como ocurre ya desde hace varias ventanas de traspasos, el nombre de Gareth Bale está en la rampa de salida del Real Madrid. Si bien el galés ya adelantó que cumplirá su contrato (hasta el 2022), en el Bernabéu aún intentan recuperar algo de lo invertido (más de 100 millones de euros) por el futbolista, que no entra en los planes de Zidane.

El Madrid no quiere que Bale se vaya sin dejar un centavo y en una de las operaciones que ha tanteado, según revelan, estuvo la chance de enviar al extremo a la Major League Soccer.

De acuerdo a información de The Athletic, que no ahonda en los detalles, señala que desde el Bernabéu ofrecieron al de Cardiff a un equipo de la MLS, aunque final la operación se cayó, en gran medida por el salario que percibe el jugador: 14,5 millones de euros limpios al año.

No descarta esa opción

Y pese a que su intención es quedarse en Madrid, el propio Bale se ha dejado querer por la MLS y no ha descartado jugar en Estados Unidos algún día.

"¿La MLS? Es una liga que está creciendo y que continúa su desarrollo. Son muchos los jugadores que quieren ir allí ahora. Definitivamente, es algo que me interesaría. Además, me encanta ir a Los Ángeles de vacaciones. Juego mucho al golf cuando voy allí...", dijo Bale recientemente en el podcast The Hat-Trick.

Desde su llegada al Real Madrid, proveniente del Tottenham, Gareth Bale nunca pudo ser titular por muchos partido. Las lesiones siempre afectaron al galés, aunque estuvo presente en algunos momentos importantes del club español.

Hay equipos interesados en contar con Gareth Bale, como el Tottenham o el Newcastle. Tras varios años como madridista, la temporada 2019/2020 sería la última del jugador.

