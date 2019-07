Todo se sabe: Guardiola, el 'culpable' de que Kubo rechazara millonaria oferta del Manchester City

Lo que no te contaron del fichaje de Takefusa Kubo al Real Madrid. Pasan los días y nuevos secretos se van conociendo en el mercado de fichajes, y algunos otros más saldrán a la luz, seguro, en las próximas semanas. Y este jueves se conoció que la 'perla' de Japón pudo llegar el Manchester City , que puso toda la carne al asador por el futbolista de 18 años, pero éste rechazó la oferta... ¡por 'culpa' de Guardiola !

Hasta el momento, lo que se conocía es que, efectivamente, el Madrid superó la oferta del Barcelona por Kubo, quien eligió la 'Casa Blanca' no solo por el aspecto económico, sino también porque prefirió el plan deportivo madridista que, entre otras cosas, le ofreció no jugar en el filial desde el segundo año, algo que no pasaría en el Camp Nou.



Sin embargo, hubo un tercer implicado, el campeón de la Premier League. De acuerdo a información que sale desde España, los ingleses, a pedido de Guardiola, lanzaron una 'megaoferta' por el futbolista japonés, que por un momento se vio tentado de inclinarse por el City, pero prefirió el proyecto 'blanco' por 'culpa' de 'Pep'.



¿Qué pasó? El entorno de Takefusa Kubo, ante la gran oferta inglesa, de inmediato pidió recomendaciones para tomar la mejor decisión hasta que recibió un rotundo consejo que fue decisivo: " Brahim no jugaba nada con Guardiola y para Zidane ya es importante en unos meses".



Kubo, entonces, no necesitó mucho más para decidirse el 'sí' al Real Madrid.



► Trezeguet fue detenido por alcoholemia, no quiso pasar examen y denigró a policías



► James y Bale, la preocupación de Zidane en la pretemporada



► Niño con leucemia jugó con Ruidíaz en amistoso del Sounders



► Con Cucurella: las 'perlitas' de la Masía del Barcelona que no triunfaron en el club