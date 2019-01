Tarde o temprano todos caen: cuando dejar el Real Madrid no es tan buena idea [FOTOS]

Gonzalo Higuaín y Álvaro Morata son los nombres propios que agitan los últimos días del mercado de fichajes. El 'Pipita' vivirá su segunda cesión y se marchará al Chelsea; mientras que el español volverá a Madrid, pero al Atlético. Y ambos jugadores guardan algo en común, que salieron del Real Madrid buscando mayor protagonismo, pero no lograron el efecto que quisieron.

Morata se marchó al Chelsea para ser el pilar del proyecto de Antonio Conte, pero jamás encontró la jerarquía que llevó a los 'Blues' a pagar 80 millones de euros por él. Conte se fue y dejó su lugar a Sarri, y con él las cosas tampoco cambiaron. O de hecho sí, pero empeoraron a tal punto que el delantero español no ha salido en lista en los últimos duelos y su salida es inminente.



El caso de Higuaín es similar. Aunque el 'Pipita' sí obtuvo réditos en su paso por el Nápoli y Juventus, pero tras la llegada de Cristiano a Turín, el argentino pasó al AC Milan donde no llegó a cuajar. Ahora, buscará una nueva oportunidad en el Chelsea para demostrar que aún está vigente.



Repasemos, a continuación, otras figuras a las que no les fue bien tras salir del Real Madrid, tarde o temprano.