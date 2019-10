¿El Real Madrid antes que Colombia? James Rodríguez y la verdad sobre el 'pacto' de su no convocatoria

Las cosas claras. El seleccionador colombiano de fútbol, el portugués Carlos Queiroz, negó este martes haber alcanzado un pacto con el jugador del Real Madrid , James Rodríguez , para no estar presente en los dos compromisos amistosos de la selección, y aseguró que ha convocado a los jugadores que pueden dar un mayor rendimiento al equipo, acabando así con toda la ola de rumores por la no convocatoria del '10'.



El técnico calificó en una conferencia de prensa de “especulaciones” las informaciones que hablan de un acuerdo entre él y James, y pidió “no confundir” con este tipo de noticias. “No me gusta hablar de los que no están en la convocatoria porque el trabajo de un director técnico es tomar decisiones de inclusión y no de exclusión.”, respondió el DT sobre las ausencias de Rodríguez y Radamel Falcao.



Sin embargo, el portugués, que realizó estas manifestaciones en una conferencia de prensa ofrecida en la localidad de Algorfa (Alicante), en la que el combinado colombiano prepara los amistosos ante Chile y Argelia, aceptó dar explicaciones al señalar que se trata de “dos capitanes de Colombia y dos jugadores muy importantes en la memoria colectiva”.



“No es verdad que James me haya pedido no venir. Nunca me ha pasado que un jugador me pida no estar”, desveló el director técnico del combinado colombiano, quien añadió que “los 24 que están aquí son los que pienso que pueden responder a los objetivos importantes que nos hemos marcado”.



“Las decisiones del equipo nacional las tomo después de analizar los jugadores y siempre bajo la pregunta que me he hecho siempre como entrenador: ¿qué es lo mejor para el equipo? No hay nada más. No hay acuerdos ni compromisos. Lo que decido es lo mejor para el equipo de Colombia”, explicó Queiroz.

¿Colombia no tiene de qué preocuparse?

Queiroz no quiso lamentar las ausencias de jugadores y dijo que si alguien no está en el equipo “tiene que venir uno mejor”. “No podemos llorar o lamentarnos por las paredes porque no está A, B o C. Nos encantaría mantener a Valderrama, pero no está. Y qué va a hacer Pekerman, los otros o yo, ¿llorar?”, se preguntó.



El seleccionador colombiano también admitió cierta preocupación por el nivel de los porteros del país, motivo por el que desea ir citando paulatinamente a varios para que trabajen con su cuerpo técnico. Queiroz justificó la presencia de solo 20 convocados ya que desea repartir minutos de calidad a todos los citados, ya que entiende que con más convocados los futbolistas tendrían menos oportunidad de jugar en estos dos compromisos.

► Con un par de peruanos: los rumores más 'random' del Barça en los últimos mercados de fichajes [FOTOS]



► Schweinsteiger cuelga los chimpunes: ¿dónde están los campeones mundiales de Brasil 2014? [FOTOS]



► De ser el mimado de Zidane a uno más en la banca de suplentes: Isco ya tiene fecha de salida del Real Madrid



► Será titular ante Argentina y cambió de discurso: el mensaje de Ter Stegen sobre su relación con Neuer