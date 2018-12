En el Real Madrid-Kashima , Benzema y Marcelo deleitaron al público del estadio de Abu Dhabi presente en las semifinales del Mundial de Clubes 2018. Los cracks del equipo merengue se lucieron con una jugada que dejó en claro la superioridad de los españoles.



Tal como se puede ver en imágenes, cuando corrían los últimos minutos del primer tiempo entre Real Madrid-Kashima, los cracks se pusieron a tocar y tocar, Benzema metió un 'caño' y Marcelo sacó un taco que despertó la euforia en el recinto emiratí.

Los goles del Real Madrid-Kashima

El atacante galés Gareth Bale, que estaba en duda por una torcedura en un tobillo, fue incluido en el once titular del Real Madrid para la semifinal contra el Kashima y no tuvo mejor idea que responder la confianza de Solari con tres goles (447, 53, 55').



Bale se había estado recuperando contrarreloj para este torneo y el lunes incluso trabajó separado del grupo en la capital emiratí, lo que ponía en el aire su presencia al menos en el primer partido. El galés no había sido convocado para el último partido, la victoria 1-0 sobre el Rayo Vallecano en la Liga española.