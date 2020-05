Y así fue. Solo estuvo una temporada cedido en el Real Madrid, pero desde luego, recuerda al detalle cómo se dio su llegada al Bernabéu. Michael Essien, actualmente en las filas del FK Sabail azerbaiyano, reveló detalles de su fichaje de última hora por el entonces equipo que dirigía José Mourinho en el 2012. El técnico luso, para variar, tuvo que ver.

“Estaba con el Chelsea en Mónaco para el partido de la Supercopa contra el Atlético y un número extraño sonó, pero no contesté. Mi primo, que estaba en la habitación conmigo, me dijo que contestara. Volvieron a llamar y lo cogí. Sólo con el ‘hola’ me di cuenta de quién era: Mourinho”, empezó su relató el ghanés en entrevista con la periodista deportiva sudafricana, Carol Tshabalala.

“Comenzamos a hablar y me dijo que había oído que me iba a ir al Arsenal, pero le dije que no era cierto. Después, me dijo que no lo hiciera. ‘Ven conmigo’, me dijo. ‘¿Dónde?’, le pregunté: 'Al Madrid”, recordó.

Cambio de planes

Essien ya había estado bajo las órdenes de 'Mou' en el Chelsea, y el portugués lo quiso recuperar para lo que sería su última temporada en el Madrid, la 12-13.

“Cuando todo se precipitó, tuvimos que cambiar nuestros planes porque estábamos a punto de salir del hotel al estadio para jugar contra el Atlético. El Real Madrid estaba haciendo el trato con mi agente y yo estaba en el autobús saliendo hacia al estadio. Ya estaba yendo y mi agente me llamó y me dijo que dónde estaba. Yo le dije que camino del estadio. Me ordenó que volviera al hotel, así que tuve que gritar al conductor que se detuviera. Les dije a mis compañeros que tenía que bajar del autobús”, relata Essien.

“Tras la final fui al vestuario donde me despedí correctamente. Solo cogí mis espinilleras y mis botas. Al día siguiente estaba en un avión a Madrid. Fui a Madrid sólo con mis botas, espinilleras, unos jeans, una camisa y mi chándal del Chelsea. Llegué al aeropuerto donde José estaba esperándome”, concluyó Essien.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona junta a sus estrellas con Lionel Messi a la cabeza