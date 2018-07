Real Madrid vs. Manchester United EN VIVO se miden este martes (7 p.m. hora peruana por ESPN y DirecTV) en un partido amistoso por la ya prestigiosa International Champions Cup , en el inicio de la gira del equipo de Julen Lopetegui. Los madridistas enfrentarán a tres rivales – uno de ellos será el equipo de José Mourinho – hasta el próximo 7 de agosto.



El técnico vasco, por fin, podrá sentarse en el banquillo de su Real Madrid tras una llegada convulsa al club blanco después de ser destituido del cargo de seleccionador de España dos días antes del inicio del Mundial de Rusia 2018. El anuncio de su fichaje fue el detonante de una crisis que acabó con su salida de "la Roja".



País Hora Canal Perú 7 p.m. ESPN y DirecTV Sports Colombia 7 p.m. ESPN y DirecTV Sports México 7 p.m. ESPN y DirecTV Sports Ecuador 7 p.m. ESPN y DirecTV Sports Argentina 9 p.m. ESPN y DirecTV Sports Chile 9 p.m. ESPN y DirecTV Sports Nueva York ( USA ) 8 p.m. ESPN y Telemundo California ( USA ) 5 p.m. ESPN y Telemundo España 2 a.m. La Liga TV y BeIN Sports

Desde entonces, Lopetegui vio el Mundial por la televisión, trabajó para confeccionar la pretemporada de su nuevo club y desde el pasado martes 16 de julio ya entrena a sus nuevos jugadores. Primero, lo hizo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y, desde este domingo, en tierras estadounidenses.



De momento, no ha podido trabajar con todos sus hombres porque muchos han tenido vacaciones por la disputa del Mundial. Algunos siguen fuera y otros como el alemán Toni Kroos, el costarricense Keylor Navas, los españoles Isco Alarcón, Nacho Fernández, Marco Asensio, Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Álvaro Odriozola, ya se han reincorporado a la pretemporada.



Lopeetgui aún no tiene a sus órdenes a los brasileños Marcelo Vieira y Carlos Enrique Casemiro, a los croatas Luka Modric y Mateo Kovacic, al francés Raphael Varane y a Sergio Ramos. Poco a poco, todos volverán para preparar la primera cita importante del curso, la Supercopa de Europa que disputará el Real Madrid en Tallin (Estonia) contra el Atlético el 15 de agosto. Por ahora, solo se juega la International Champions Cup.



Pero hasta que llegue el momento de tener a todos sus jugadores disponibles, Lopetegui tendrá que ir ensamblando al Real Madrid sin ellos. Tiene mucho trabajo por delante para sustituir a Cristiano Ronaldo, que después de nueve temporadas, no estará en un partido del Real Madrid.