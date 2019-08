Lo saca de la 'tumba': DT del Feyenoord se rindió ante Renato Tapia tras victoria en Europa League

El día perfecto en mucho tiempo para el peruano en Rotterdam. El jueves no solo fue titular, su equipo goleó y se llevó la ovación de la afición , sino que, sobre todo, recibió la aprobación y elogios de su técnico. Renato Tapia fue titular en el Feyenoord en partido por la Europa League y el entrenador Jaap Stam no se cortó al resaltar las virtudes del mediocampista y explicar por qué optó por él en el once inicial.

Tras el triunfo ante el Dinamo Tbilisi por la tercera ronda de la clasificación del torneo, Stam apuntó que prefirió a Tapia en lugar de Wouter Burger, porque el peruano "es un jugador con cualidades diferentes y tiene más experiencia jugando tales partidos".



"Además, Tapia tiene muy buena comunicación, puede dejarla a la labor defensiva, lo que también es muy importante en estas competiciones, y sumarse al frente de ataque. Es un jugador con mucha calidad", añadió la 'Momia', exseleccionado holandés.

Hay que destacar que la situación del peruano, que jugó 77 minutos y fue amonestado, parece haber cambiado en las últimas semanas, luego de que el director deportivo, Sjaak Troost, asegurara días atrás que el club no contaría con él.



Sin embargo, la titularidad, la aprobación de los hinchas y sobre todo, las palabras del propio técnico, cambiarían el panorama para el futbolista de 24 años.



Feyenoord goleó 4-0 con tantos de Luis Sinisterra (42'), un autogol de Kobouri (81') y tantos de Berghuis (83') y Narsingh (87'). El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en el Estadio Boris Paichadze, donde el cuadro holandés buscará sellar su clasificación y seguir avanzando hacia la fase de grupos de la Europa League.



