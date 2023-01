Este jueves 12 de enero, la Selección de Ecuador anunció la salida de Gustavo Alfaro, quien tuvo un buen rendimiento a lo largo de las últimas Eliminatorias, donde ocupó el cuarto lugar que lo clasificó de manera directa al Mundial de Qatar 2022. Ante ello, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se encuentra buscando opciones para ocupar ese vacío que dejó el estratega argentino, y todo apunta que el primero en la lista es nada menos que Ricardo Gareca.

Y es que, según la información brindada por el diario El Comercio de Ecuador, el técnico argentino es la alternativa que más gusta en el ‘Tri’, que en su momento contactó al exentrenador de la ‘Bicolor’. Eso sí, tras estas conversaciones, el ‘Tigre’ solicitó no interferir en la renovación de Alfaro y negociar después de la Copa del Mundo.

Del mismo modo, el medio ecuatoriano reconoció que Gareca no renovó con la Selección Peruana tras de no llegar a un acuerdo económico. No obstante, señalan que la directiva de Francisco Egas se podría aproximar a este monto, el cual oscila entre los 3.7 millones de dólares anuales.

Ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) deberá ponerse en contacto con Mario Cupeli, representante de Gareca en temas legales y ecónomicos. Cabe resaltar que el agente tiene la aprobación del DT para escuchar ofertas desde Ecuador, luego de que Víctor Tuchi, representante de Gustavo Alfaro, confirmó que el argentino no continuará en el banquillo del ‘Tri’.

¿Qué dijo Ricardo Gareca luego de ser voceado como fuerte candidato en Ecuador?

A finales de diciembre del 2022, diferentes medios de comunicación aseguraban que Ricardo Gareca era un fuerte candidato a la selección de Ecuador, luego del Mundial 2022. Sin embargo, el ‘Tigre’ se pronunció al respecto y dejó clara su postura mientras Gustavo Alfaro continúe en el banquillo.

“Tengo una buena relación y un gran cariño por Alfaro, uno de los mejores técnicos del fútbol argentino. Hablar de ese tema estando él en funciones o resolviendo preferiría evitar cualquier tipo de comentario referente a la selección ecuatoriana”, mencionó el estratega en una entrevista con ‘El Canal del Fútbol’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR