El entrenador del Al Ain , el croata Zoran Mamic, bromeó este martes tras eliminar a River Plate en la semifinal del Mundial de Clubes y dijo que no quiere ser la Croacia de este torneo porque esa selección perdió ante Francia la final de Rusia-2018 y él quiere ganar este título.



"Espero no ser la Croacia de este Mundial porque espero hacerlo mejor que Croacia en el Mundial. Ellos perdieron la final y yo quiero ganarla. Aunque es verdad que lo que hizo esa selección de Croacia fue muy grande, con Luka Modric además como el mejor de la competición", comentó Mamic en su conferencia de prensa tras la victoria sobre el campeón de la Copa Libertadores.



Mamic recordó que cuando en septiembre se sorteó el cuadro del Mundial de Clubes todos en Emiratos pensaban en cuándo poder enfrentarse al Real Madrid y que él estaba sorprendido porque para esa posibilidad había que llegar a la final. Ahora el equipo blanco tiene que hacer su trabajo, el miércoles en la segunda semifinal, contra el Kashima Antlers.



"Quizás es algo que deba decir un emiratí. Yo llevo un par de años en este país, pero creo que sí, que tal vez estamos ante el mayor éxito del fútbol de este país. Es un orgullo formar parte de este éxito. Espero que lo mejor esté por venir", afirmó.



"La gente ha sido espléndida hoy en el campo, nos ha ayudado mucho. Espero que nos siga apoyando para la final porque nos hará falta", deseó.



Sobre el desgaste físico que pareció tener el equipo en la prórroga ante los argentinos, Mamic admitió que sus jugadores llevan demasiados partidos acumulados en poco tiempo.



"Hemos jugado demasiados partidos. En el partido de hoy hubo momentos buenos, otros menos. River es un equipo con jugadores de calidad, que podían decidir en cualquier momento, pero afortunadamente no lo hicieron y pudimos llegar a los penales. Pensábamos que podíamos ganarles en los penales", relató.