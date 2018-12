Marcelo Gallardo, entrenador del River Plate , aseguró, en la víspera de la semifinal del Mundial de Clubes ante el anfitrión Al Ain, que su equipo siempre tiene "la ilusión de ganar y de seguir yendo hacia adelante".



"Venimos haciendo un esfuerzo enorme desde hace mucho tiempo y venimos sosteniéndonos para estar en este lugar", comentó en conferencia de prensa.



El técnico del Millonario apuntó que "nada va a cambiar la alegría" por lo que ya ha conseguido el conjunto riverplatense, "eso va a ser eterno y reconocido por siempre", pero que, conoce a sus jugadores y está "convencido de que ellos no se quedan con eso y no van a estar pensando en lo que lograron, sino que van a querer ganar mañana".



Gallardo, que pudo ver in situ el triunfo del Al Ain sobre el Esperance tunecino en los cuartos de final (3-0), vaticinó un "partido duro" ante un oponente que a su juicio mereció alcanzar la semifinal, que tiene "entusiasmo", por lo que reclamó la "máxima concentración".



Valoró el hecho de tener la oportunidad de jugar dos veces el Mundial de Clubes y señaló, a diferencia de la edición de 2015, en la que el River Plate tuvo que esperar más tiempo para disputar este torneo, que ahora vienen de ganar la Copa Libertadores y van a participar en esta Copa con el mismo equipo y el ánimo "de haber ganado algo muy importante", lo que otorga "buena energía".



Lo que él y sus jugadores tienen claro es que pasada la fiesta de la Copa Libertadores tras vencer al Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid no se pueden dejar llevar por la euforia porque lo pueden pasar mal ante un conjunto peligroso.



Por otro lado, en la reunión oficial previa al encuentro se definió que el Al Ain jugará con su traje habitual en el que prima el blanco y el River Plate lo hará con camiseta violeta.



