River Plate quedó eliminado este martes del Mundial de Clubes 2018 tras perder por la tanda de penales ante el Al Ain de Arabia Saudita. Marcelo Gallardo , técnico 'Millonario' cree que esto no cambia nada y que no se borra lo logrado este año.



"Ganas había, entusiasmo había y el tema era cómo íbamos a estar en la concentración, en ese enfoque que había que tener para jugar un partido ante un rival que en los papeles es inferior pero en la cancha tenés que mostrarlo", dijo Gallardo desde Abu Dabi al canal Fox Sports.



El Al Ain, que juega la competición por ser anfitrión, sorprendió al eliminar, en la tanda de penaltis (5-4), al River Plate , tras acabar el tiempo reglamentario y el suplementario en igualada (2-2).



Por esta razón, el conjunto de los Emiratos se enfrentará el sábado al ganador de la otra semifinal que disputan el miércoles el Real Madrid y Kashima Antlers.



"Más allá de todo, el entorno nuestro tiene que seguir de festejo. Hace poco más de una semana se consiguió algo histórico y esto no mancha nada lo que conseguimos", señaló Gallardo.



Para el entrenador, "el gran tema" era cómo hacer para enfocarse "sin sufrir" después de "semejante logro", en referencia a la victoria ante Boca Juniors en la final de la Libertadores del pasado 9 de diciembre..



"Nos faltó esa determinación para jugar un partido que en los papeles era menos el rival que lo que veníamos de conseguir. Pero en los partidos se gana jugando mejor que el rival" expresó.



"Creo que todos estábamos en una situación de felicidad y cierta algarabía que en un momento tenías que tratar de saber separar y diferenciar y meterte de lleno en lo que iba a ser este partido. Era un partido peligroso para nosotros y terminó siendo un partido peligroso", agregó.



Lamentó la falta de definición de sus pupilos frente a la portería del rival.



"Sabíamos lo que ellos iban a tratar de hacer. Pelota quieta. Íbamos a tener que defendernos bien y no nos defendimos bien", asumió, convencido de que hubo "desatención y malas decisiones".



Gallardo subrayó que trató de enfocarlo "de la mejor manera".