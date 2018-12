Vuelven las cosas a la normalidad. Rafael Santos Borré , el delantero que no estuvo en la final de vuelta de la Copa Libertadores, aparece para el ‘Millonario’ y poner orden en Emiratos Árabes Unidos. En el River Plate vs. Al Ain por el Mundial de Clubes , el colombiano alegró a todos los argentinos por el gol del empate (1-1) en el primer tiempo del partido, que llevará al equipo ganador a la final del certamen internacional. Todo un partidazo.



River fue golpeado en los primeros minutos y apareció la figura de Santos Borré, quien empujó el balón tras un ataque de los ‘Millonarios’ en pro de igualdad. Lo gritó Gallardo, lo gritó el ex jugador del Atlético de Madrid y millones de aficionados en Argentina, que esperan una final contra el Real Madrid de Santiago Solari. River pone las cosas en orden.



Ya alejado del ruido de la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu, River Plate ha trabajado sin sobresaltos en Emiratos Árabes Unidos desde hace casi una semana.



El Al Ain es el primer desafío de River Plate. El elenco emiratí, que hace su tercera presentación en el Mundial de Clubes 2018, derrotó al Wellington neozelandés en penales y venció 3-0 al Espérance de Tunis.