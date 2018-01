River Plate perdió 2-1 ante Independiente de Santa Fe este domingo en el Central Broward Regional Park de Florida en un amistoso internacional con miras a su regreso a la Superliga Argentina y participación en la Copa Libertadores. Los de Gallardo mostraron a algunos de sus flamantes fichajes, pero no pudieron evitar la derrota.



El primer gol del partido llegó a los 15 minutos a través de William Tesillo para el equipo colombiano. Cuando el cuadro 'Millonario' empezaba a recuperarse rápidamente cayó el segundo. Y es que a los 30 minutos apareció Juan Pajoy para liquidar.



En el segundo tiempo, River Plate cambió la cara y, al menos, logró el descuento. Ignacio Scocco marcó el 1-2, pero el tiempo no le iba a alcanzar para empatar el marcador. Encima, el campeón de la Libertadores 2015 se quedó con 10 jugadores tras las expulsión de Enzo Pérez.



River Plate se alista para el reinició de la Superliga Argentina el próximo domingo nada menos que ante el líder Boca Juniors. Los 'Millos' no pueden perder más puntas si quieren darle caza al 'Xeneize'.



River Plate vs. Independiente Santa Fe: así jugaron



River Plate: Lux; Montiel, M. Quarta, Pinola, Saracchi; Ponzio; Enzo Pérez, Nacho, Pity; Borré y Scocco



Independiente Santa Fe: Rufay; Giraldo, López, Tesillo, Valencia; Roa, Gordillo, Perlaza; Plata, Morelo y Pajoy.

LA PREVIA



La expectativa que ha generado la llegada de Lucas Pratto y Franco Armani seguirá siendo eso: una expectativa. Ninguno de los dos podrá hacer su debut ante Independiente Santa Fe de Colombia.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 01:30 p.m. Fox Sports 2 Colombia 01:30 p.m. Fox Sports 2 Ecuador 01:30 a.m. Fox Sports 2 México 12:30 a.m. Fox Sports 2 Brasil 03:30 p.m. Fox Sports 2 Bolivia 02:30 p.m. Fox Sports 2 Chile 03:30 p.m. Fox Sports 2 Argentina 03:30 p.m. Fox Sports 2 Uruguay 03:30 p.m. Fox Sports 2

Florida fue el escenario donde River venció 5-1 al International University Soccer Field en su gira por Estados Unidos. Ahora, chocarán con el cuadro colombiano en un cotejo que definitivamente lo exigirá mucho más.

German Lux será el arquero luego de que Enrique Bologna se lesionara en el mencionado amistoso. La defensa estará conformada por Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi.

En la parte de arriba, Ignacio Scocco y Borré serán los encargados de los goles y, además, le calentarán el sitio a Lucas Pratto, quien junto a Armani podrá hacer su debut en el Superclásico el próximo 21 de enero.

Por su parte, Independiente Santa Fe tratará de mostrar un buen juego ante River Plate para llegar afianzado al inicio de la Liga Águila 2018.