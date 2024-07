River Plate vs Millonarios se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 9 de julio desde el Estadio Monumental de Argentina en un partido amistoso internacional. El encuentro está programado para iniciar a las 4:30 de la tarde (horario en Perú y Colombia; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de Disney Plus y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River vs Millonarios en un partido amistoso internacional. (Vídeo: River Plate).





Alineaciones posibles de River Plate vs Millonarios

River Plate: Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Sebastián Boselli, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Nacho Fernández, Manuel Lanzini o Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.

Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Sebastián Boselli, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Nacho Fernández, Manuel Lanzini o Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis. Millonarios: Álvaro Montero; Deivin Alfonzo, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Juan Carlos Pereira, Larry Vásquez; Daniel Ruiz, David Silva, Emerson Rodríguez y Radamel Falcao García. DT: Alberto Gamero.