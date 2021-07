Ronaldinho es recordado como uno de los jugadores con más técnica en la historia del fútbol. El brasileño no se ponía nervioso con el balón en los pies y realizaba todo tipo de maravillas con él. Esa ‘sangre fía’ también se vio reflejada este fin de semana. En internet se ha vuelto viral un video en el que una fanática le pidió un comprometedor autógrafo.

La mujer se acercó al exFC Barcelona y le pidió que le firme la camiseta. ‘Dinho’ tomó el plumón y con un rostro serio, accedió a realizarlo. El exfutbolista estiró un poco la vestimenta de la señorita e inmortalizó su signatura.

Algunos en el lugar sonrieron, incluso la amiga de la fanática no pudo evitar soltar una que otra risa. Las imágenes rápidamente se convirtieron en virales y ya dan la vuelta al mundo. Muchos no pueden creer cómo no le tembló el pulso al exatacante de la Selección de Brasil.

Ronaldinho se despidió de Ramos tras su salida del Real Madrid

Sergio Ramos, que luego de 16 años, dejó de ser jugador del Real Madrid. Fueron muchas las muestras de cariño que recibió el defensor, incluso de célebres figuras que en su momento lo enfrentaron. Entre ellos, Ronaldinho, que muy a su estilo le dejó tremendo ‘recado’.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exjugador del FC Barcelona publicó una foto de ambos durante la disputa de un ‘Clásico’, seguida una frase. “Hola, Sergio Ramos. ¡¿Recuerdas esta noche?!”.





