En el fútbol, la edad muchas veces es solo un número y no es excusa para tener buenos rendimiento o seguir vigente. Si bien el ritmo de competencia puede ser menor, la experiencia también entra a tallar en este tipo de situaciones. En Paraguay, hay un delantero que sigue vigente a sus 44 años y va por una nueva historia: Roque Santa Cruz. Luego de finalizar su vínculo con Libertad, firmó con Nacional de Paraguay.
Hablar de historia en el fútbol de Paraguay siempre será motivo para mencionar a Roque Santa Cruz. Ya lejos del radar de la Selección, igual no se acerca a la idea del retiro porque quiere seguir jugando en primera división. Desde Nacional le abrieron las puertas para este 2026, marcando así un refuerzo de lujo.
“Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de ‘La Academia’ para la temporada 2026. Llega para aportar toda su experiencia y liderazgo en busca de la gloria. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Roque!”, destacó el club guaraní en redes sociales para darle la bienvenida al delantero.
En este nuevo reto de su carrera profesional tendrá la misión de pelear por el título nacional, sumado a también a la posibilidad de jugar la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026. ‘La Academia’ jugará ante Deportivo Recoleta -en condición de local- el próximo 5 de marzo.
