FC Cajamarca viene dando la hora en el mercado de pases de la Liga 1 2026. Con la llegada de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira como ejes, sumado a la experiencia de Pablo Míguez y Ricardo Lagos, coincidentemente todos con pasado en Alianza Lima y con títulos en sus espaldas, el ‘Caballo Negro’ se ilusiona en su corta existencia y con su debut en la máxima categoría del fútbol peruano. Al respecto, Carlos Silvestri habló con Depor sobre su nuevo cargo como DT del cuadro cajamarquino, la conversación que tuvo con el ‘Pirata’ para convencerlo de que se sume al proyecto y las expectativas que tienen en este torneo. Como él mismo ha definido, por encima de su trabajo en Universitario, Deportivo Municipal, Cantolao, Coopsol, Comerciantes Unidos y las selecciones peruanas juveniles, será el reto más ilusionante de su carrera.

¿Cómo estás, Carlos? Ahora con un ilusionante reto con FC Cajamarca.

Bueno, primero contento por el nuevo proyecto, el nuevo reto. Es un reto importante en mi carrera, porque justamente el 2025 volví a la Federación para trabajar en el fútbol juvenil a nivel de selección, y volver a la Liga 1 definitivamente es un objetivo conseguido. Yo valoro mucho estas oportunidades, porque no es fácil estar insertado en el sistema. Si bien hice una buena campaña con Comerciantes Unidos en Liga 1 la temporada anterior, es bueno volver a un equipo que tiene muchas expectativas, que si bien tiene tres años de existencia, ha podido ascender de forma categórica de Copa Perú a Liga 2, de Liga 2 a Liga 1, y espero poder mantener ese nivel de éxito. Por eso estamos conformando un plantel de buenos jugadores, que tratamos de, desde las características y el perfil de juego, tratar de impactar desde lo profesional y obviamente también desde lo futbolístico.

Está el ‘profe’ Serna en Moquegua, Juan Reynoso en Melgar, tú y hay la posibilidad de que el ‘Chino’ Rivera sea el nuevo técnico de ADT. Son cuatro técnicos peruanos de 18 equipos. El margen es corto.

Sí, realmente es preocupante lo complejo que es para nosotros. Ahora, creo que por mucho tiempo nosotros también, hablo en general del entrenador peruano, dio ventaja, pero ahora ya estamos más preparados y veo que también hay mucho más interés de capacitarse, de prepararse. En mi caso acabo de certificarme como instructor FIFA, lo cual significa que siempre estoy desde mi lugar tratando de prepararme al mejor nivel para poder estar a la altura de las exigencias. Yo en Comerciantes Unidos sí rompí un poco la excepción de la regla, porque tuve casi tres años desde que llegué en 2022. Esperamos con el tiempo también cambiar un poco esa perspectiva y que se pueda confiar mucho más en el profesional peruano.

Carlos Silvestri fue DT de la Selección Peruana Sub-17 en 2025. (Foto: FPF)

Con un recién ascendido, uno piensa que el primer objetivo es mantener la categoría. ¿Se ha planteado eso o el proyecto es mucho más ambicioso por las contrataciones que vienen sumando?

A ver, se conversa poco el tema de objetivos. Puede ser un objetivo válido un equipo que recién asciende, mantenerlo en el sistema. Te cuento una anécdota; cuando yo llegué a Cantolao en el año 2016, el presidente del club Kiko Mandriotti me dijo “Carlos, mantén el equipo en la categoría y después nos preparamos para el otro año, el 2017, para invertir un poco más y buscar los primeros puestos” y campeonamos. El tema fue que se planteó algo, pero como tú dices, después en el día a día el equipo se va potenciando, va consiguiendo resultados y te vas dando cuenta que estás mucho más cerca de lo que tú podías anticipar al inicio. Pero creo yo que acá no te puedes plantear objetivos muy válidos como permanecer en el sistema bien posicionado, tienes que ir más arriba, porque si tú piensas de esa manera, de repente no terminas compitiendo para sostenerte, sino comienzas a competir mirando los puestos de mantener una categoría, y estás luchando angustiadamente hasta la última fecha por conseguir permanecer.

¿Piensan en una Copa o pelear por el título?

Yo creo que el equipo, como se está conformando y con la experiencia que voy obteniendo a través de los años, con los diversos proyectos donde a veces consigues éxitos y a veces no, ya aprendí que uno tiene que buscar el máximo nivel de conseguir el mejor objetivo. Si por ahí no lo consigues, fue tu meta conseguirlo y trabajar para eso, de repente te quedas por poco margen y estamos hablando de que el equipo puede ocupar un puesto de torneo internacional si buscas el primer lugar, porque no hay margen. Entonces por un tema de convencimiento y también por la realidad, uno tiene que ir a buscar definitivamente un golpe sobre la mesa y obtener un torneo internacional, buscar un título nacional, porque el equipo se está conformando para eso. Si yo traigo jugadores del nivel que están llegando no podemos plantear objetivos de mitad de tabla, objetivos de la categoría, no es válido, tenemos que luchar más arriba: si se puede conseguir, excelente, y si no, se intentó hasta el final y seguramente algún premio muy importante podemos obtener.

Claro, pienso que un técnico es un administrador de recursos, también dependiendo del equipo al que llegue tiene que evaluar cuál es el presupuesto, qué plantel tiene, qué refuerzos se pueden traer, y tú has tenido que maniobrar siempre con pocos recursos en los clubes donde has estado, pero este FC Cajamarca me parece que sí tiene otro presente.

Sí, optimizar los recursos, porque hay formas de poder armar un plantel. Con el presidente hemos coincidido de traer 3 a 4 jugadores de mucha valía, y por un tema también de impacto colateral, algunos jugadores van a tratar de seguir a esos jugadores también, porque estás tratando de vender una propuesta interesante, y después equilibrar un poco el plantel con jugadores jóvenes, que están buscando una oportunidad, y sobre eso tratar de compensar en la parte económica, para que el presidente a fin de cada mes pueda cumplir con sus obligaciones.

¿Por qué demoró el fichaje de Hernán Barcos?

Lo que pasa es que el tema de Hernán fue como el mío, hasta el 31 de diciembre no podíamos dar entrevistas, o hablar mucho del proyecto que viene por un tema contractual, por un tema de formalidad más que todo. Hernán Barcos pasa a ser un jugador clave, importante, vigente, goleador natural, aparte me gusta lo que él irradia hacia afuera, el profesionalismo, el tema de la disciplina, de la persona comprometida con la institución. Todo eso transmite cosas, y eso es bueno para un equipo como FC Cajamarca, que está ascendiendo de categoría.

Cuando conversaste con él, ¿tuviste que hacer mucho para convencerlo?

Nos tomamos un café en Cajamarca, conversamos, me agradó la conversación, y creo yo que rápidamente él se dio cuenta de todo lo que se quiere proyectar con el equipo, desde el comando técnico, desde la dirigencia, porque es una familia que maneja el club, eso también le da un tono particular, una familia, todos apasionados por el fútbol. Todos tienen un rol, y Hernán encaja bien. El presidente Omar Zabaleta ha hecho un esfuerzo grande, pero él fue convencido de hablar con Hernán, no lo dudó. Cuando me comentó esa idea, le dije “bueno, no hay peor gestión de la que no se hace. Vamos por Barcos” y al día siguiente lo empezó a llamar y le dijo que tenía toda la intención de contar con él. Hizo un esfuerzo muy grande, pero Hernán también lo retribuye por ser una persona muy abocada al proyecto, porque deja una institución grande como Alianza. Él se ha motivado, y se ha metido de bien al proyecto, eso es digno de alabar también.

Hernán Barcos se suma al proyecto de FC Cajamarca junto a su familia. (Foto: @barcos)

Bueno, va a ser inevitable que los focos del equipo giren en torno a Barcos. ¿El plan es rodearlo bien?

Sí, esperemos que él esté bien, que se sienta cómodo, que el equipo también trabaje mucho para poder colaborar con su rendimiento. Obviamente él va a colaborar mucho para que todos también puedan destacar, eso es también la idea del equipo. Por eso mucho tenía que ver Pablo (Lavandeira), a quien lo quise traer en dos momentos distintos y no pudimos coincidir, siempre quise traerlo, y por suerte esta vez se pudo dar. Tenemos que optimizar el tiempo, y Lavandeira con Barcos tienen un entendimiento, y eso ayuda mucho.

Moyano y Gómez, de Alianza Lima, también se suman.

Sí, ellos también van a venir. Axel (Moyano) es un jugador que yo lo tuve en la Sub-20, excelente jugador, un recuperador nato, pero aparte tiene calidad para jugar. Tiene claridad, panorama, es agresivo en el juego; y Carlos Gómez es un lateral que cuando le ha tocado en Alianza, estuvo en alguna sub-20, tiene condiciones y ha podido demostrar en algunos partidos, también a nivel internacional este año ha podido responder a la exigencia, tiene proyección y viene en calidad de préstamo.

Del lado de la experiencia, también llegan Pablo Míguez y Ricardo Lagos. Me imagino que ya estás pensando y trabajando en qué sistema vas a usar con los jugadores que se han ido sumando.

Yo soy un entrenador que trabaja mucho y es muy flexible. Hay un par de estrategias en el juego, yo puedo tener un sistema que a mí me gusta, pero también tengo que ver las características del plantel, cómo se va conformando, y también veo al rival.

¿Las contrataciones están cerradas o va a haber alguna sorpresa más?

Quizás llegará alguno más, pero por ahora creo que para empezar la pretemporada ya estaríamos casi completos. Vamos a hacer todo el trabajo en Cajamarca, no iremos a Lima. Espero que se pueda atrasar una semana el torneo, y si no es el caso estamos en cuenta regresiva. Por ahí buscaremos algunos amistosos con equipos de la zona.

¿Y dónde va a jugar el equipo?

En el Héroes de San Ramón. Ahí va a jugar UTC también, el campo quedó muy bueno. Yo estuve en Cajamarca hace tres semanas, y la cancha está muy buena.

FC Cajamarca se refuerzo con muchos jugadores con pasado en Alianza Lima. (Foto: AL)

