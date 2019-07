No, Raúl Mario, tú no: el delantero peruano tuvo el 1-0 en su diestra en duelo por la MLS ante Atlanta United [VIDEO] Raúl Ruidíaz es titular en el encuentro entre el Seattle Sounders vs Atlanta United. El delantero peruano tuvo una de las ocasiones más claras, pero no pudo concretar.

Raúl Ruidíaz fue parte de la Selección Peruana que disputó la Copa América 2019. (Captura/ESPN) Raúl Ruidíaz fue parte de la Selección Peruana que disputó la Copa América 2019. (Captura/ESPN)