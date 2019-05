Grito de 'guerra': Scaloni confesó que el jugador que necesita no es argentino y armó nueva polémica

Según como se lean estas palabras, podrían generar algún conflicto en la interna, aunque queda claro que, cual sea que fuese su interpretación, Lionel Scaloni desea un jugador de las características de Arturo Vidal en la Selección Argentina. Tal vez para el entrenador, ese sea el 'punto débil' de su 'Albiceleste' que a poco de la Copa América tiene muchas más dudas que certezas.

El entrenador de Argentina llenó de elogios al volante chileno del Barcelona y confesó que le gustaría tener al 'Rey' en su equipo.



"(Quisiera tener) A Arturo Vidal sin dudas. Aparte de jugar bien, mete, corre, es todoterreno. Es un jugador para cualquier club del mundo", sostuvo Scaloni en entrevista con el medio chileno 'La Tercera'.



"También Medel y Charly Aránguiz son jugadores muy interesantes, que transmiten y juegan. Alexis Sánchez es delantero, goleador, hábil. Pero Vidal juega de todo. Es el mejor jugador chileno que yo he visto", agregó.



En la misma entrevista también habló de las alternativas que tiene la 'Albiceleste' en la Copa América y de los que él considera candidatos, o no, para llevarse el trofeo.



"Entre los candidatos yo no pongo a Chile, pero tampoco a Argentina y a Uruguay. Los tres van a competir a full, igual que Colombia. No me animo a decir que van a ser favoritas. Lo de Brasil es distinto: es local, va por todo. Nuestro objetivo será hacer una gran Copa América con estos chicos y que quede la sensación de que hemos progresado, de que dejamos algo importante más allá del resultado", apuntó.

