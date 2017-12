Apenas jugó su cuarto partido de la temporada con el Manchester City , por lo que suele entenderse – no aprobarse – su reacción cuando Pep Guardiola fue abrazarlo tras el triunfo de los ‘Citizens’ en la Copa de la Liga. El golero chileno no está contento con el catalán, pese a que el entrenador siempre elogia su buen juego con las piernas. Bravo prefirió no hablar de ese tema en entrevista con Radio Cooperativa, pero sí dio algunas opiniones sobre la eliminación de ‘La Roja’ del Mundial de Rusia 2018, así como el posible técnico para Qatar 2022.



“Muchos han hablado del cuerpo técnico [Pizzi] y le endosan responsabilidad, pero creo que nosotros tenemos armas para haber clasificado al Mundial, teniendo jugadores de primer nivel. Dejamos de lado una oportunidad increíble”, indicó el capitán de ‘La Roja’, buscando quitarle responsabilidad a Juan Antonio Pizzi, quien sí a la Copa del Mundo, luego de firmar un contrato con la Selección de Arabia Saudita para Rusia 2018 .



Asimismo, el golero chileno añadió: “Creo que excusarse en el cuerpo técnico o en otras cosas no tiene sentido. Los grandes responsables de no haber clasificado al Mundial somos los jugadores, los que estuvimos ahí por mucho tiempo, los que sabemos lo que pasa dentro. Repito, los responsables fuimos los jugadores”, afirmó el ex jugador del Barcelona.



Por otra parte, Bravo opinó también sobre la elección del próximo técnico de Chile : “A mí me da igual, siempre que sea una persona que venga a trabajar, a hacer las cosas bien, a sacarle rendimiento a lo que tenemos. Que trabaje con seriedad, con responsabilidad y no desaproveche las oportunidades. Creo que ya desaprovechamos una oportunidad gigantesca”, finalizó. Bravo ahora volverá al banco de suplentes. Ederson tiene un lugar asegurado.