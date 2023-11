La Selección de Chile se está preparando para su próximo partido ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Al inicio de esta semana, una noticia fuera del fútbol sorprendió al comando técnico de la ‘Roja’: Matías Fernández fue acusado de violencia de género por parte de su expareja, quien también es madre de su hija. La denuncia obligó a que fuera desconvocado inmediatamente. Este martes, el entrenador Eduardo Berizzo se pronunció sobre el caso que rodea al jugador de Independiente del Valle.

En una conferencia de prensa previa al duelo del jueves, el estratega de 54 años se pronunció sobre diferentes temas, el primero de ellos fue el caso del defensor. “Lo supe por él, nos comunicamos con él. El comunicado tiene que ver con su liberación para que él enfoque el hecho de manera serena y tranquila, y la sensación es que debe enfocarse en una cuestión más importante que el fútbol”, comentó al respecto.

Este tema hizo que Berizzo realizara una reflexión sobre Jordhy Thompson (jugador preso por violencia intrafamiliar) y los valores que él pregona a sus convocados. Además, marcó una diferencia entre ambos casos. “Es un tema de lo más sensible. Tan sensible que nos exige puntualizar o analizar muy bien las situaciones. Son dos casos diferentes. Jordhy atravesó un proceso que enfrentó una denuncia y sentencia que está transcurriendo”, añadió.

“Claro que defiendo valores que nos representan a todos. Quien los infringe no puede ser parte del seleccionado. Esa es mi percepción. Claro que eso no es eterno, la gente aprende, se transforma. Prefiero ser cauto y medido que yo administro valores que tienen que ver con el respeto al genero femenino y prefiero ser claro, dejar sentada mi posición en los dos casos que son diferentes, porque uno tiene una condena y otro no. La gente necesita segundas oportunidades”, aseveró el DT.

Eduardo también se refirió al partido ante Paraguay, al que calificó de muy “importante. “Una victoria que nos acomodaría y la iremos a buscar. El jueves necesitamos ganar, Paraguay es un rival directo y nos exigiremos lo mismo, mejorar la relación de situaciones gol y los goles. Somos un equipo que asume el control de la pelota, de asociación y volumen de juego para generar situaciones gol y que presionamos lo más alto posible cuando no la tenemos”, concluyó.





¿A qué hora juega Chile vs. Paraguay?

El partido Chile vs. Paraguay está programado para este jueves 16 de noviembre a las 7:30 p.m., siguiendo el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, el partido comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia arrancará a las 8:30 p.m. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Chile vs. Paraguay?

El partido Chile vs. Paraguay será transmitido en territorio chileno a través de Paramount+, Chilevisión y Pluto TV. En la región paraguaya, se podrá ver en GEN. Para los espectadores en Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes. Puedes contar con Depor para obtener minuto a minuto y seguir las incidencias de este emocionante duelo.





