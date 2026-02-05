Cuando parecía que su etapa como futbolista profesional ya había quedado atrás, el nombre de Marcelo Martins volvió a sacudir el fútbol sudamericano. El máximo goleador histórico de la selección boliviana decidió salir del retiro en un momento clave para su país, justo cuando la ‘Verde’ se juega una de sus últimas cartas rumbo al Mundial 2026. La noticia generó impacto no solo en Bolivia, sino también en la región, debido al peso histórico del delantero y al contexto en el que se produce su regreso. Con el repechaje en el horizonte, el atacante optó por volver a competir para ponerse a punto y luchar por una nueva convocatoria.

Según viene informando la prensa boliviana, Marcelo Martins tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador de Oriente Petrolero, uno de los clubes más tradicionales del país. La intención del delantero es clara: sumar minutos, recuperar ritmo competitivo y ponerse en el radar del comando técnico de la selección, que afrontará un repechaje histórico en busca de un boleto al Mundial.

Desde Santa Cruz, el medio MD informó que el acuerdo está prácticamente cerrado y que solo resta la firma para oficializar el retorno del ‘Flecheiro’. “Marcelo Martins tiene todo arreglado con el equipo albiverde; falta la firma para que vuelva al fútbol profesional. Raldes alista la presentación del goleador”, publicaron, dando cuenta de que el anuncio oficial podría darse en los próximos días.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el regreso de Martins no tendría un impacto económico para Oriente Petrolero. De manera extraoficial, se conoció que el delantero llegaría libre y sin cobrar salario, priorizando su preparación deportiva por encima de lo financiero, con el único objetivo de volver a ser considerado por la selección boliviana.

El movimiento no pasó desapercibido en la Federación Boliviana de Fútbol. Su presidente, Fernando Costa, dejó abierta la puerta a un eventual llamado del histórico goleador, destacando que el momento exige recurrir a todo el talento disponible. “Tenemos la gran oportunidad, después de 30 años, de estar en el siguiente Mundial. Tenemos que hacer uso de todo el talento que existe en el fútbol boliviano. Nada está descartado”, sostuvo.

Por su parte, el técnico de la selección, Óscar Villegas, también se refirió al tema y no cerró la posibilidad de convocarlo, siempre y cuando el delantero logre ponerse a punto. La postura del comando técnico es clara: si Martins demuestra que está físicamente y futbolísticamente preparado, podría volver a vestir la camiseta de la ‘Verde’ en un momento decisivo.

Cabe recordar que Marcelo Martins se retiró oficialmente a inicios de 2024, tras una extensa carrera en clubes de Brasil, Europa y Asia, además de su histórico paso por la selección boliviana. Su último partido con la ‘Verde’ fue en noviembre de 2023, cerrando un ciclo que lo convirtió en el máximo artillero del país.

El contexto también juega a favor de su retorno, ya que Bolivia logró meterse en una instancia impensada meses atrás, alimentando la ilusión de todo un país. Ante la falta de gol y la necesidad de experiencia, el nombre de Martins volvió a cobrar fuerza como una posible carta para afrontar el repechaje.

